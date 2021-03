Kim Janey, première femme et première Afro-Américaine à la mairie de Boston

"Aujourd'hui se lève un jour nouveau. Je me tiens devant vous en tant que première femme et premier maire noir de Boston, la ville que j'aime". C'est par ces mots que la conseillère municipale Kim Janey, 55 ans, a souligné le caractère historique de son élévation au rang de mairesse de la ville de Boston, l'un des principaux centres économiques et intellectuels des États-Unis.

Et pour cause. Cette avocate de l’éducation, qui a prêté serment mercredi, est un pur produit de Roxbury, le quartier historiquement noir de Boston, capitale de l'État du Massachusetts.

Son ascension historique est arrivée dans la foulée de la démission de l'ancien maire Marty Walsh, nommé par le président Joe Biden pour devenir ministre du Travail dans le gouvernement fédéral. Selon les lois de Boston, le chef du conseil municipal devient maire intérimaire en cas de démission du premier élu de la ville.

Depuis près de 200 ans, le maire de Boston était un homme blanc, généralement d'origine irlandaise, à l'exception de l'Italien-Américain Tom Menino, qui détient le record de longévité à ce poste, soit plus de de 20 ans, selon le quotidien Boston Globe.

Parcours exceptionnel

Comme l'explique le New York Times, un matin de septembre 1976, Kim Janey était une petite fille de 11 ans qui, avec des milliers d'autres écoliers noirs transportés par bus, a été inscrite dans une école hors de Roxbury, dans les quartiers blancs de Boston, suite à une décision des tribunaux qui avait mis fin à la ségrégation dans l'éducation.

Autour les bus scolaires, des policiers avaient pris position pour protéger les écoliers. Et derrière les policiers, une foule ahurie: des adolescents et des adultes blancs, criant et jetant des pierres, leur disant de retourner en Afrique.

"C'est un jour important pour la ville de Boston et pour tous les Bostoniens", a déclaré la députée fédérale Ayanna Pressley, la première femme noire élue au conseil municipal de Boston en 2010. En 2018, Mme Pressley réédite l'exploit en devenant la première femme noire élue pour représenter une circonscription du Massachusetts au Congrès.

D'après le quotidien Boston Herald, Kim Janey n'a pas encore dit si elle a l'intention de se présenter à la prochaine élection qui est prévue pour le 2 novembre 2021.