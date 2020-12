La pandémie de coronavirus complique davantage la lutte contre le VIH-sida

Ce mardi 1er décembre marque la Journée internationale de lutte contre le sida. C’est l’occasion pour les organisations mondiales de rappeler la nécessité de soutenir les personnes vivant avec le VIH, tout en saluant la mémoire de celles mortes à cause du virus.

Cette année, l'événement survient pendant la pandémie de coronavirus, ce qui, selon l'ONU-SIDA, a rendu plus difficile l'accès aux soins de santé et à d'autres services pour les personnes atteintes du VIH, tout en mettant en évidence des problèmes tels que l'inégalité et la stigmatisation.

L'agence onusienne appelle les gouvernements à stimuler les investissements ainsi que l'action contre le VIH et les autres pandémies. Elle explique que de meilleurs systèmes de couverture sociale et médicale auraient permis d’être davantage préparé face au COVID-19.

Les Nations Unies ont déclaré que les projections montrent qu'il pourrait y avoir entre 123.000 et 293.000 nouvelles infections de VIH et entre 69.000 et 148.000 décès liés au sida d'ici 2022 en raison des effets néfastes de la pandémie de coronavirus sur gestion de la réponse face au VIH-Sida.

« L'échec collectif à investir suffisamment dans une riposte complète contre le VIH - fondée sur les droits humains et une approche centrée sur l’individu - a eu des répercussions terribles », selon la directrice exécutive de l'agence ONUSIDA, l'Ougandaise Winnie Byanyima.

« La mise en œuvre des programmes les plus bénéfiques sur le plan politique ne renversera pas la courbe d’infection du COVID-19 et ne mettra pas non plus fin au VIH. Pour remettre la riposte mondiale sur la bonne voie, il faudra donner la priorité à l’humain et lutter contre les inégalités qui créent un environnement favorable au développement des épidémies ».

Les défis communs posés par le VIH-sida et le nouveau coronavirus sont abordés aujourd’hui lors d’une conférence vidéo spéciale organisée par le National AIDS Memorial. Parmi les intervenants figurent le docteur Anthony Fauci et le docteur David Ho, qui ont longuement travaillé sur ces deux pandémies. Les maires d'Atlanta, de Chicago et de New York prendront également la parole.

Il y a environ 38 millions de personnes au monde vivant avec le VIH, dont 26 millions ayant accès à un traitement antirétroviral. En 2019, le VIH et les maladies liées au Sida ont fait 690.000 victimes.