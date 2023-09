La FIFA et la CAF appelées à agir contre Eto’o

Dans une lettre datée du 25 septembre 2023, huit acteurs majeurs du football camerounais expriment leur mécontentement face à l’inaction de la FIFA et de la CAF concernant les nombreuses accusations et infractions imputées à Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

"La FIFA a réagi rapidement et fermement dans le cas de Luis Rubiales (président du football espagnol suspendu après un baiser forcé donné à une joueuse), un geste que nous avons apprécié. Il est cependant surprenant qu’elle reste silencieuse sur des cas peut-être plus graves impliquant d'autres fédérations, dont la Fecafoot", mentionne la lettre.



Parmi les signataires, on compte le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue, et Henry Njalla Quan Junior, ancien vice-président de la Fédération. Ces derniers s'interrogent sur la manière dont Eto’o a pu maintenir son poste "de manière illégale".

Liste des griefs

Les auteurs de la lettre listent plusieurs griefs contre le quadruple Ballon d’Or africain. Parmi eux, sa condamnation par la justice espagnole pour fraude fiscale en juin 2022, l’agression d’un youtubeur algérien en marge du Mondial 2022 au Qatar, et la signature d’un contrat en mai 2023 avec la société de paris sportifs 1XBET, en "violation flagrante du code d’éthique de la FIFA".

De plus, Eto'o est soupçonné de manipulation de matchs, à la suite de la diffusion en juillet 2023 d’une conversation téléphonique entre lui et un président de club local, réputé proche.



Bien que Samuel Eto’o nie toute malversation, la CAF a lancé début août une enquête pour "conduites inappropriées" présumées. "Depuis, aucune autre action n'a été entreprise dans cette affaire, cruciale pour l’intégrité, l'éthique et le fair-play du football", déclarent Pierre Semengue et ses collègues, indignés.

Personnage controversé

"Comment la FIFA peut-elle rester silencieuse face à tant de scandales ? Peut-on imaginer la FIFA et l'UEFA se taire si le président d'une fédération européenne de football signait un contrat d’ambassadeur avec un opérateur de paris sportifs ?", s’interrogent-ils.



La lettre souligne "la triste réalité" de cette gestion différentielle de situations quasi identiques, affirmant que l’Afrique semble être une zone où l’on peut se permettre d’être plus flexible concernant l'éthique et l'exemplarité attendues des dirigeants sportifs.



Président de la Fecafoot depuis décembre 2021, Eto’o est une figure controversée au Cameroun et ailleurs. Critiqué pour sa gestion autoritaire par certains, d'autres estiment cependant qu'il est la cible d’une campagne visant à lui nuire.