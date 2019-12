La dépigmentation des hommes, un phénomène fréquent au Sénégal

La dépigmentation des hommes est un phénomène de plus en plus fréquent au Sénégal. Et si ceux qui le font avance des questions de bien-être, cela est globalement mal perçu.



Selon Sophie Diop, une vendeuse sénégalaise, "ce sont les hommes qui achètent le plus. Ils viennent tout le temps pour acheter ces produits. Ils le font pour suivre la mode", pense-t-elle.



Pour cet homme ayant requis l'anonymat, c'est avant tout une question de bien-être car chacun a le choix de faire ce qu'il veut. Il avoue utiliser "une gamme de produits", avant d'ajouter qu'il ne le fait pas pour se dépigmenter mais pour se sentir bien.

"C'est naturel, j'aime le faire et ça ne me dérange pas. J'ai le droit de prendre soin de mon corps, c'est pour cela que j'ai acheté une gamme de produits qui me va bien, rien de plus", tranche-t-il.



La pratique de la dépigmentation chez les hommes est très mal perçu par leurs pairs, qui jugent cela dévalorisant pour un homme. Pour Pape Matar Gueye, ceux qui le font sont souvent conditionnés par les tendances et l'envie de se faire voir.

"C'est devenu un phénomène à la mode et on voit de plus en plus d'hommes se dépigmenter. Peut-être qu'ils ont des problèmes de peau, mais moi, je ne cautionne pas ça, parce que je ne le tolère même pas pour les femmes", explique Matar.

Pape Matar affirme qu'il y a des hommes pour qui "tous les moyens sont bons pour se faire voir, la dépigmentation, les épilations et j’en passe". Pour terminer, il affirme qu'il y a beaucoup de choses que les hommes font maintenant alors que c'était "l'apanage des femmes".



La gent féminine est même de moins en moins enclin à pratiquer la dépigmentation. Certaines femmes jugent que les hommes qui s'y adonnent font un mélange de genre au moment où les dames s'éloignent de plus en plus de ces pratiques comme l'indique Arame Sene.

"Les femmes elles-mêmes commencent réellement à voir la beauté d'une autre façon", affirme-t-elle.

Mode, tendances et dépigmentation sont des aspects de la vie auxquels les hommes s'intéressent de plus en plus. Dans une société sénégalaise ouverte mais assez conservatrice sur certains points, ces pratiques, surtout la dépigmentation chez les hommes, demeurent très controversées.