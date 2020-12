La CAF sanctionne Aubameyang à cause de ses tweets

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 10 000 dollars à l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qu’elle accuse d’avoir terni "l'honneur et l'image" de l’organe suprême du ballon rond sur le continent.

La CAF reproche au Gabonais de s’être plaint sur les réseaux sociaux après que son équipe nationale, qui devait faire face au Onze national gambien, a dû passer la nuit dans un aéroport à Banjul.

Il s’agissait d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, le mois dernier.

L'attaquant d'Arsenal et ses coéquipiers étaient bloqués à l'aéroport à leur arrivée. Ils n'ont pas été autorisés à quitter l'aéroport car les officiels ne se sont pas accordés sur le test Covid-19.

Aubameyang a publié des photos de joueurs dormant sur le sol de l'aéroport et a écrit : "Beau travail CAF, c'est comme si nous étions dans les années 90".

Il a ajouté plus tard : "Ça nous démotivera pas mais ils faut que les gens sachent et surtout que la ​@CAF_Online prennent ces responsabilité. 2020 et on veut que l’Afrique grandissent ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver!!!​".

Dans un autre tweet, l'international a donné un doigt d'honneur à la CAF.​

Le comité disciplinaire de la CAF a jugé que ce que le Gabonais a écrit était dégradant à l'encontre de l'organisation.

Mais la CAF a tout de même infligé une amende de 100 000 dollars à la fédération gambienne de football, dont la moitié a été suspendue pendant 24 mois.

"La fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif et les règles de fair-play concernant l'accueil de la délégation gabonaise", a déclaré la CAF dans un communiqué.

Les Gabonais étaient arrivés peu avant minuit et ont été autorisés à se rendre à leur hôtel environ cinq heures plus tard. Ils ont perdu 2 à 1 contre la Gambie plus tard dans la journée.