La Côte d'Ivoire et le FMI proches d'un accord pour un prêt d'au moins 2,6 mds USD

Le Fonds et le gouvernement se sont d'ores et déjà entendus sur les grandes lignes de l'accord concernant les "objectifs et les réformes" à réaliser, et doivent encore préciser le montant de l'aide prévue qui représentera "au moins 300%" de la quote-parts détenue par la Côte d'Ivoire au FMI, soit un minimum de 2,6 milliards de dollars.

Si l'économie ivoirienne a globalement résisté à la pandémie, elle a subi, comme la majorité des pays africains, les contrecoups de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le resserrement des politiques monétaires des pays avancés.

Les mesures prises pour "réduire la pression sur les prix, la hausse des dépenses de sécurité et le déséquilibre commercial, du fait d'une demande intérieure robuste, ont renforcé les déséquilibres macroéconomiques", a détaillé l'institution, poussant le gouvernement à demander le soutien du FMI.

"Les discussions se sont concentrées sur la manière de renforcer la croissance afin de préserver la stabilité macroéconomique et créer de l'espace budgétaire en vue de soutenir les dépenses sociales ainsi que les besoins en investissements et de sécurité", a précisé le chef de la mission sur place, Olaf Unteroberdoerster, cité dans le communiqué.

Le pays ouest-africain a vu son PIB progresser de 5,5% en 2022, selon le FMI, qui attend une croissance de 6,5% pour 2023. L'inflation y a été par ailleurs plus faible que dans d'autres pays de la région, à 5,5% sur l'année écoulée, et devrait ralentir à 4% cette année.

La Côte d'Ivoire a lancé plusieurs programmes d'investissement, notamment dans le secteur-clé du cacao, afin de se doter d'une industrie de transformation, jusqu'ici principalement réalisée hors du pays, pourtant premier producteur mondial. Elle souhaite également améliorer sa production agricole afin d'augmenter ses exportations vers les autres marchés africains.