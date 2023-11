L'ex-Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a rencontré le général Tiani au Niger

"J'ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l'État, le général Abdourahamane Tiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur", a déclaré M. Soro sur son compte X (ex-Twitter). "L'entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges", a-t-il poursuivi.



Plus tôt dans la matinée, M. Soro avait annoncé se trouver à Niamey depuis samedi. Il avait auparavant déclaré dimanche soir mettre fin à son "exil", indiquant qu'il lui était "pénible de vivre loin" de sa "terre ancestrale et natale d'Afrique". Il n'avait toutefois pas précisé de date pour un éventuel retour en Côte d'Ivoire, où il est sous le coup d'une condamnation à perpétuité.



Ancien chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000 puis Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est brouillé avec Alassane Ouattara en 2019 et vit en exil depuis. Il a été condamné en 2020 en son absence à 20 ans de prison pour "recel de détournement de deniers publics" en Côte d'Ivoire, puis à perpétuité un an plus tard pour "atteinte à la sûreté de l'Etat".



Dans les semaines qui ont suivi le coup d'Etat du 26 juillet au Niger, le président ivoirien Alassane Ouattara faisait partie des voix ouest-africaines les plus déterminées en faveur d'une intervention militaire pour rétablir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum.