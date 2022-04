L’autre duel Salah-Mané

Drôles de moments que ceux vécus par Mohamed Salah et Sadio Mané ce début d’année. En moins de deux mois, les deux amis du trio offensif de Liverpool ont dû, chacun avec sa sélection nationale, croiser le fer à trois reprises dans des matchs cruciaux pour leurs carrières respectives.

D’abord le 6 février 2022 à Olembé au Cameroun, lors de la finale de la CAN ayant vu le Sénégalais inscrire le tir au but décisif pour offrir à son pays le très attendu trophée continental. Comme si le sort n’en avait pas fini avec eux, Mané et Salah viennent de s’affronter à nouveau en barrages qualificatifs du Mondial 2022 au Qatar.

Deux premiers actes

Au terme de deux rencontres âprement disputées, le Sénégal a eu le dernier mot sur l’Égypte, mardi 29 mars à Dakar. Avec cette fois encore, Sadio Mané dans le costume du héros. Comme lors de la finale de la CAN, sept semaines plus tôt. Le capitaine des Lions de la Téranga n’a pas tremblé au moment d’exécuter l’ultime tir au but du match, permettant ainsi à son équipe de disputer sa troisième phase finale de Coupe du monde.

Pour Mohamed Salah en revanche, cet épisode a un goût amer familier. D’autant plus qu’il a, contrairement à son coéquipier de Liverpool, manqué son tir au but. Le Pharaon reste donc à quai en novembre prochain lors du Mondial. Lui qui rêvait sans doute pour cette année, grâce à sa forme étincelante depuis plusieurs mois, d’une meilleure campagne que celle de 2018 en Russie. Il avait entamé celle-ci avec une blessure à l’épaule contractée lors de la finale de Ligue des champions perdue contre le Real Madrid trois semaines plus tôt.

Un tournant

La page internationale tournée, les deux coéquipiers ont désormais rendez-vous avec leur club. Au-delà de partager la même tunique rouge sur les pelouses européennes, ainsi que la même année de naissance, Salah et Mané ont tous deux des situations contractuelles similaires avec Liverpool. Leur bail actuel avec les Reds court jusqu’à juin 2023.

C’est donc plus que jamais le moment pour le club anglais de décider de l’avenir de ses attaquants africains. Trois options se présentent pour Liverpool : leur offrir une prolongation de contrat satisfaisante, laisser courir le présent contrat jusqu’à son terme pour une séparation sans indemnités de transfert l’année prochaine ou céder dès cet été aux sollicitations des courtisans qui ne manqueront pas pour ces deux joyeux.

Qui de Mané et de Salah réussira à convaincre son club de miser encore sur lui à 30 ans, un âge charnière pour tout footballeur de haut niveau ? Car il paraît improbable de voir les deux poursuivre l’aventure chez les Reds au-delà de 2023, étant donné que le contrat de Roberto Firmino, l’autre élément du trident offensif de Jurgen Klopp, expire également à cette échéance. Une fois encore, il ne devrait en rester qu’un.