L'auteure canadienne Anne Carson reçoit le prix Princesse des Asturies

Le jury de ce prix prestigieux dans le monde hispanophone a estimé que cette professeure d'histoire et de grec ancien, pressentie pour le Nobel de littérature en 2019, était "l'une des écrivaines les plus exquises et les plus érudites de la littérature contemporaine".

Le jury a salué son "œuvre hypnotique, dans laquelle elle fusionne les styles, les références et les formats, et mise sur l'hybride entre gréco-latin, médiéval et contemporain". "Elle a atteint un niveau d'intensité et de crédibilité intellectuelle qui la placent parmi les écrivains les plus remarquables", a-t-il ajouté.

Anne Carson s'est forgée dans l'étude des classiques gréco-latins, avec un faible pour Sappho et Homère, une influence à laquelle s'ajoute l'étude de l'anthropologie, de l'histoire, de la publicité et de l'opéra.

Elle est la première femme à avoir reçu en 2001 le prestigieux prix britannique de poésie T.S. Eliot pour "The beauty of the husband: A fictional essay in 29 tangos", où elle décortique les tourments d'une femme subissant les liaisons de son mari. Elle a également été honorée deux fois par le Griffin, le prix canadien de poésie pour "Men in the off hours" en 2001 et "Red Doc" en 2014.