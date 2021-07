L'Afrique du Sud allège à la marge ses restrictions anti-Covid

La plupart des mesures prises fin juin en Afrique du Sud pour limiter les effets ravageurs du variant Delta du Covid-19 vont être prolongées jusqu'à fin juillet, a annoncé dimanche soir le président Cyril Ramaphosa.

Mais les restaurants et les salles de sport vont pouvoir rouvrir, s'ils respectent la distanciation et un certain nombre de contraintes pour limiter les contaminations par le coronavirus, a-t-il précisé dans un discours télévisé.

Les bars, comme les écoles, restent fermés. Le couvre-feu est maintenu de 21H00 à 04H00. La vente d'alcool demeure interdite, pour limiter l'encombrement des urgences. Et les rassemblements politiques comme religieux sont toujours proscrits, a-t-il dit, au moins jusqu'au 27 juillet.





Les mesures mises en place depuis deux semaines "étaient à la fois urgentes et absolument nécessaires" pour "casser les chaînes de contamination", a plaidé le président.

Et le nombre des nouvelles infections dans le pays africain le plus touché "reste très élevé", avec une moyenne de 20.000 cas par jour ces deux dernières semaines et plus de 4.200 morts sur cette période.

Le Gauteng, le poumon économique de l'Afrique du Sud et la province la plus peuplée, qui compte notamment Johannesburg, continue de concentrer plus de la moitié des nouveaux cas, mais d'autre provinces voient leurs chiffres augmenter, a précisé M. Ramaphosa.

Le variant Delta, très contagieux, est à l'origine de la hausse importante des contaminations et domine désormais les infections dans le pays.

L'Afrique du Sud a recensé dimanche 16.302 nouveaux cas et 151 nouveaux décès. Au total, au moins 2.195.599 personnes ont été atteintes par le Covid-19, dont 64.289 qui en sont mortes, pour une population de 59 millions d'habitants.

L'Afrique du Sud, dont l'économie était déjà en récession avant la pandémie, avait mis en place dès mars 2020 l'un des confinements les plus stricts du monde.

La campagne de vaccination a démarré avec difficulté en février et seules 4,2 millions de personnes ont reçu au moins leur première dose à ce jour.