L'île Maurice: stabilité politique et prospérité économique

- MULTITUDE D'ILES -

La République de Maurice, dont la population s'élevait à 1,3 million d'habitants en 2014 selon la Banque mondiale, est composée d'une multitude d'îles et d'îlots. La principale, Maurice (1865 km²), elle-même entourée de plusieurs îles, est située à quelque 850 km à l'est de Madagascar.

Rodrigues, deuxième île du pays (104 km²) et bénéficiant d'une semi-autonomie, est située à près de 600 km à l'est de Maurice, tandis que les minuscules archipels Saint-Brandon et Agaléga sont situés à quelque 400 et plus de 1.000 km au nord de l'île principale, respectivement.

Maurice revendique par ailleurs l'archipel des Chagos, territoire d'outre-mer britannique dont l'une des îles, Diego Garcia, abrite une base militaire américaine. La Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire de l'ONU, a ordonné fin février à Londres de mettre fin "dans les plus brefs délais" à son administration des Chagos.

- HOMMAGE AU PRINCE MAURICE -

L'île Maurice, qui ne dispose pas de population indigène, a été découverte par les Portugais au début du XVIe siècle. Son nom actuel, donné en hommage au prince Maurice de Nassau, lui est donné par les Hollandais qui s'y installent en 1598, mais l'abandonnent en 1712.

L'île est ensuite brièvement occupée par la France, avant de passer dans le giron de la Grande-Bretagne, de 1810 jusqu'à l'indépendance en 1968. La reine d'Angleterre, Elizabeth II, est maintenue comme chef de l'État jusqu'en 1992, date à laquelle l'île devient une République au sein du Commonwealth.

La population mauricienne est une mosaïque de peuples, de cultures et de langues qui coexistent pacifiquement et reflètent les différentes vagues de peuplement de l'île, allant des colons aux esclaves en passant par les travailleurs indiens arrivés durant la domination britannique.

L'île Maurice est officiellement divisée en quatre groupes ethniques, selon la Constitution de 1968. Les hindous - majoritaires -, les musulmans, les Chinois et la "population générale", composée essentiellement de métis dits créoles et de Blancs d'origine européenne.

- STABILITE POLITIQUE -

Malgré plusieurs scandales politiques ces dernières années, dont un ayant mené à la démission de la présidente Ameenah Gurib-Fakim en 2018, Maurice reste une des démocraties les plus stables d'Afrique, et a régulièrement connu l'alternance politique.

Les chefs de file des trois blocs politiques s'affrontant lors des législatives de jeudi, le Premier ministre sortant Pravind Jugnauth, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam, ont d'ailleurs tous occupé la fonction de chef du gouvernement par le passé.

Le pouvoir exécutif est détenu par le Premier ministre. Le président, élu par l'Assemblée nationale, n'a, lui, que des fonctions honorifiques.

- PROSPERITE -

L'île Maurice est un des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB par habitant de 10.500 dollars. En 2018, cette république était le premier pays africain du classement "Doing Business" de la Banque mondiale, et ambitionne d'ici à 2025 de passer du statut de pays à "revenu intermédiaire" à celui de pays à "revenu élevé".

Son économie, qui a connu une croissance de 3,7% en 2018, a beaucoup évolué depuis l'indépendance du pays, passant d'une économie principalement agricole centrée sur la production de sucre, à une économie diversifiée portée par le tourisme, le textile et le secteur financier.

Le pays a émergé au début des années 1990 comme un miracle économique, grâce notamment à l'industrie textile, et a su se réinventer après la baisse du prix du sucre et la libéralisation du commerce des produits textiles.

En octobre, l'île a été retirée de la liste grise des pays considérés comme des paradis fiscaux par l'Union européenne.

Avec AFP