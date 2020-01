Jürgen Klopp exclut des départs lors du mercato

"Ma réponse ne concerne pas seulement +Shaq+, elle vaut pour tout le monde. On veut garder tout le monde pour arranger notre situation et non arranger les situations des autres clubs", a expliqué Klopp en conférence de presse.

Selon la presse britannique, Shaqiri, arrivé à Liverpool en juillet 2018, serait sur les tablettes de Séville et l'AS Rome.

L'ailier, passé précédemment par le Bayern Munich et l'Inter, est peu utilisé cette saison par Klopp qui ne l'a aligné qu'à six reprises en Championnat d'Angleterre.

Mais son départ n'est pas d'actualité.

"On a disputé la plupart de nos matches en décembre et janvier avec des remplaçants qui étaient des gamins. Des gamins fantastiques, mais des gamins, comment pourrait-on réfléchir à laisser partir ne serait-ce qu'un joueur", a rappelé le technicien allemand.

Si son équipe, qui a remporté la dernière Ligue des champions, survole le Championnat d'Angleterre avec 13 points d'avance sur son premier poursuivant, Manchester City, Klopp la croit capable d'encore mieux jouer.

"Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer", a-t-il souligné en pointant la concentration de ses joueurs.