Italie: l'entraineur de Crotone Giovanni Stroppa démis de ses fonctions

La défaite dimanche face à Cagliari (2-0), la sixième de rang en championnat, aura été celle de trop pour Giovanni Stroppa, à la tête de l'équipe depuis 2018.

Il avait offert à Crotone la deuxième montée de son histoire en Serie A la saison dernière, en terminant deuxième de Serie B (2e div.).

"C'est la fin d'un beau et intense voyage qui a duré près de trois ans, non sans moments difficiles mais qui a culminé lors de l'extraordinaire maintien (en Serie B en 2019, ndlr), et plus encore lors de la deuxième promotion historique en Serie A", affirme le club sur son site internet.

"Le président et l'ensemble du club souhaitent le meilleur à M. Stroppa et son équipe pour la poursuite de leur carrière", ajoute le communiqué.