Grèce: agression "raciste" contre des migrants mineurs, selon une ONG

Un jeune migrant pakistanais de 16 ans a été poursuivi par des inconnus et "frappé à la tête" à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, a dénoncé vendredi l'ONG Arsis.

L'adolescent se trouvait avec six autres migrants mineurs non accompagnés jeudi soir sur une place de Thessalonique à côté de leur foyer géré par Arsis quand un groupe de huit jeunes a "commencé à les poursuivre", selon l'ONG.

Les inconnus "ont attrapé et frappé à la tête avec un bâton le jeune pakistanais et lui ont volé son téléphone portable", poursuit ce texte soulignant que "le jeune s'est échappé grâce à l'intervention de deux passants alors que les agresseurs ont pris la fuite".

Un peu plus tard, des dizaines de jeunes se sont rassemblés devant le foyer d'Arsis et jeté des pierres et des blocs de béton contre le bâtiment avant de fuir, des voisins ayant appelé la police qui est aussitôt arrivée et a ouvert une enquête.

Arsis a appelé "la communauté et les institutions locales à (...) isoler les comportements et actions racistes" tout en "remerciant la police qui s'est précipitée sur les lieux de l'incident".

Le foyer géré par Arsis dans la banlieue Péréa de Thessalonique héberge 25 migrants mineurs non accompagnés.

Les agressions contre migrants et réfugiés se sont multipliées ces derniers mois en Grèce, selon des ONG, sur fond du procès en appel le 15 juin de la formation néonazie Aube dorée, dont 57 personnes avaient été condamnés à des lourdes peines en 2020.

Début mai, un travailleur pakistanais de 26 ans, qui rentrait des prières de fin du Ramadan avec d'autres musulmans, avait été blessé par balle à la tête par un chauffeur de taxi dans le centre d'Athènes.