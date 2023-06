Génocide de 1994: le Rwanda veut retrouver 55 fugitifs au Malawi

"Le gouvernement rwandais a demandé l'aide du gouvernement du Malawi pour identifier 55 suspects qui se cachent actuellement au Malawi. Ces personnes sont des chefs de guerre connus", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure du Malawi, Ken Zikhale Ng'oma, lors d'une conférence de presse à Lilongwe.

Le génocide a fait plus de 800.000 morts, selon l'ONU, essentiellement des Tutsi exterminés entre avril et juillet 1994. Les 55 suspects sont recherchés pour "la mort de plus de 2.000 personnes dans certaines églises", a déclaré M. Ng'oma, sans donner plus de détails.



Cette demande du Rwanda intervient quelques semaines après l'arrestation en Afrique du Sud de Fulgence Kayishema, qui était alors l'un des quatre derniers fugitifs recherchés par les enquêteurs de l'ONU pour leur rôle dans le génocide. Kayishema, qui a utilisé de nombreux noms d'emprunt et de faux documents, a voyagé avec un passeport du Malawi.



M. Ng'oma a indiqué que les autorités menaient des "enquêtes approfondies" pour comprendre comment l'homme, aujourd'hui âgé de 62 ans, s'était procuré le document et qu'elles fourniraient bientôt "un rapport complet".