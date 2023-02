Football: le Sénégal remporte le Championnat d'Afrique des Nations

Le Sénégal a remporté le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) de football en s'imposant 5-4 aux tirs au but après un match nul 0-0 face au pays hôte, l'Algérie, samedi.

Ce triomphe du Sénégal au CHAN, une compétition à laquelle ne prennent part que les joueurs qui évoluent en championnat local, fait suivre au sacre des Lions de la Téranga à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est jouée au Cameroun.

C'est la deuxième finale d'un CHAN qui se joue aux tirs au but, la Libye ayant battu le Ghana aux tirs au but après un match nul et vierge au Cap, en Afrique du Sud, en 2014.

Le temps réglementaire et les prolongations d'une confrontation tendue et physique à Alger ont été marqués par le manque de tentatives de but avec seulement quatre en 120 minutes, dont trois de l'Algérie.

La tentative qui a été la plus proche de débloquer la situation a eu lieu à la 107e minute, lorsqu'une volée de Houssem Mrezigue a été brillamment repoussée par le portier sénégalais Pape Sy.

Fait inhabituel, aucune des deux équipes n'a été prise en hors jeu au cours de cette bataille acharnée de 120 minutes, tandis que chaque équipe a reçu quatre cartons jaunes.

Le match de la troisième place, joué vendredi dans la ville d'Oran, a été remporté par Madagascar, qui s'est imposé 1-0 face au Niger grâce à un but de Jean-Yves Razafindrakoto à la 90e minute.

Le sacre du Sénégal met fin à un cycle de malédiction pour l'Afrique de l'Ouest: à ce jour, les équipes la sous-région avaient atteint cinq des six autres finales du CHAN, sans succès.

Les précédentes éditions ont été remportées par le Maroc, la République démocratique du Congo (deux fois chacun), la Libye et la Tunisie.