Football américain: l'équipe de Los Angeles Rams remporte le Super Bowl

Les Los Angeles Rams se sont imposés dimanche face aux Bengals de Cincinnati pour remporter le Super Bowl, le championnat annuel de football américain.

Le score de 23-20 illustre l'intensité du match.

Les Los Angeles Rams ont pris une avance précoce, ne laissant que très peu de place aux Bengals de Cincinnati, marquant deux touchdowns (essais réussis) avant la mi-temps. Environ 6 minutes avant la pause, les LA Rams menaient avec une marge de 10 points, 13-3.

Les Bengals, conscients de l'enjeu, n'ont pas baissé les bras. Ils réalisent un touchdown, puis gagnent encore 3 points pour ramener l'écart entre les deux équipes à 3 points, avec un score de 13-10 en faveur de Los Angeles.

Deux minutes avant la mi-temps, une passe cruciale du quarterback de Los Angeles est interceptée par les Bengals dans la end zone, privant les Rams d'une avance décisive.

Un malheur ne vient jamais seul: le receveur des Rams, Odell Beckham Jr, un joueur clé de l'équipe, se blesse en essayant d'attraper une passe du quarterback. Il quitte le match.

L'arbitre siffle la mi-temps.

Grand retour de Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blige

Peut-être plus impressionnant que la première partie du match, le spectacle de la mi-temps a ramené le public quelques décennies en arrière. Pour le plus grand plaisir des spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs depuis leur domicile, des rappeurs légendaires comme Dr Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J Blige et Eminem sont montés sur scène dans un spectacle d'excellence artistique à la hauteur du plus grand événement sportif des États-Unis.

Voitures exotiques, chaînes en or, feux d'artifice et chorégraphies dosées étaient au rendez-vous. La foule a répondu avec enthousiasme.

Dès le début du 3ème quart-temps, Cincinatti ne perd pas de temps, le n°85 attrape le ballon et traverse la zone d'en-but en courant pour un touchdown. Score : 13-17 en faveur de Cincinnatti. Du coup, la dynamique du match est inversée : les Bengals prennent le dessus et les Rams sont désormais à la traîne.

Jouant à domicile, Los Angeles ne perd pas de temps. Une riposte rapide est interceptée dans la zone d'en-but. Le score reste inchangé.

La tension monte et on assiste à quelques échauffourées entre les joueurs des équipes opposées. Les arbitres interviennent et tout le monde se calme.

Le jeu se stabilise pendant un certain temps, jusqu'à environ trois minutes avant la fin du troisième quart-temps, lorsque Los Angeles marque un coup de pied longue distance et réduit le score à 16 contre 20.

Vers la fin du match, avec moins de 2 minutes de temps règlementaire restant, Los Angeles parvient a traverser la ligne de but, mais le touchdown est annulé à cause de fautes de part et d’autre. La balle reste entre les mains des Rams.

Avec une minute et 25 secondes restant dans le temps règlementaire, Los Angeles parvient à marquer et le score est à nouveau inversé : Les Rams mènent à nouveau avec 3 points, pour un score de 23 à 20.

Au final, rien ne change et l’équipe de Los Angeles remporte la finale.