Fin de l’état d’urgence sanitaire en RDC

Le président congolais Félix Tshisekedi a décrété mardi soir la fin de l'état d'urgence sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans un discours télévisé, le chef de l'État a indiqué le retour, en trois étapes, à la normalité chez les Congolais après quatre mois de restrictions.

Désormais les commerces, les banques, les restaurants, les cafés et autres entreprises vont rouvrir. Les écoles et universités reprendront leurs activités le 3 août. Le 15 août, ce sera le tour des églises et lieux des cultes, des stades et lieux de spectacles, des mouvements migratoires inter-provinciaux, des aéroports et des frontières.

M. Tshisekedi a appelé les Congolais à continuer à respecter les gestes barrières et autres mesures de prévention. Tout rentre quasiment à la normale, excepté les veillées mortuaires publiques qui restent interdites.

Le pays compte 8.626 cas de coronavirus, avec 4.790 guérisons et 196 morts.