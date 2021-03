La menace de fermer des églises pour non-respect des mesures barrières divise au Cameroun

Conséquence des multiples attaques qui ciblent les écoles au Nigeria: le nombre d’enfants non scolarisés a augmenté de 3 millions en 3 mois. La région du Nord est aussi affectée par la violence alimentée par les différends sur l'accès à la terre et aux ressources.

Depuis l'enlèvement des écolières de Chibok en 2014, le Nigeria a connu plusieurs enlèvements massifs au fil des ans. Ces rapts sont perpétrés tantôt par des bandits, tantôt par des militants islamistes. Les derniers incidents en date font craindre qu'aucune école n'est suffisamment sécurisée.

Le nombre d'enfants non scolarisés du pays ces dernières années était estimé à 11 millions selon l’UNICEF, faisant du Nigeria le pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés en Afrique subsaharienne.

Pour Kamilu Faggé, professeur de sciences politiques à l’Université de Kano dans le nord du pays, la situation est déplorable.

"D’abord il faut retenir qu'il y a une grande différence entre le Sud et le Nord sur le plan de l'éducation. Donc la crise dans le nord-ouest et le nord-est a rapidement augmenté le nombre d’enfants non scolarisés dans ces régions. C’est quelque chose qui va continuer à augmenter cette différence".

Des centaines d'écoles ont été forcées de fermer dans le nord du Nigeria en raison des attaques de groupes armés.

Cela fait plus de dix jours que les 39 étudiants enlevés à l’Institut forestier de Kaduna sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs obligeant les parents des étudiants enlevés à descendre dans les rues pour réclamer le retour de leurs enfants.

Linda Agbo a sa fille parmi des étudiants enlevés: "Ecoutez nos cris et aidez-nous. Aidez-nous à intervenir auprès du gouvernement. Ils doivent se lever pour nous aider. Ils doivent venir à notre aide".

Chaque fois que des enfants sont emmenés de leurs écoles par des hommes armés dans le nord du Nigeria, l’épisode des filles de Chibok est mentionné. Le gouvernement ne semble pas encore avoir de stratégie pour empêcher ces incidents de se reproduire.

"Le même cycle se répète et cela c’est parce que les Nigérians n’ont pas encore appris la leçon. Et tout cela est devenu un jeu de chantage", prévient l’ambassadeur pour la paix et la bonne gouvernance, Ahmad Suleiman.

Depuis décembre 2020, des gangs à la recherche d'une rançon lucrative ont enlevé un total de plus de 700 élèves de leurs pensionnats et autres établissements d'enseignement du nord du Nigeria dans au moins cinq incidents distincts.