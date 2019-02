Félix Tshisekedi sollicite l’appui de la SADC pour la stabilité de la RDC, à Windhoek

Le nouveau Chef de l’Etat congolais et son homologue namibien Hage Geingob ont animé une conférence conjointe après leurs entretiens.

" Pour parler de développement, il faut d’abord parler de paix. Vous savez que mon pays, la RDC, est en proie à des troubles menés par des groupes armés. Ils s’adonnent à des meurtres, à des exactions, mais également à un trafic illégal de nos matières précieuses, et dans ces conditions-là, c’est bien entendu très difficile de développer le pays. Voilà pourquoi nous venons solliciter le soutien de nos frères de la SADC à travers le président Hage Geingob pour éradiquer évidemment toutes formes de violences dans notre pays et apporter finalement la paix," a expliqué M. Tshisekedi.

"Là, encore nous nous réjouissons d’avoir obtenu, sans hésitation, le soutien du président Hage Geingob et de la SADC en général. A présent, le but est de maintenir cet équilibre qui est encore fragile et de le perpétuer dans le temps pour que demain, à la fin de mon mandat, si notre peuple décide de porter son choix sur un autre candidat, il y ait une passation pacifique du pouvoir, " a ajouté le nouveau président congolais.

Le président Tshisekedi a promis de combattre la corruption, de redistribuer la richesse et de permettre aux investisseurs de venir dans son pays.