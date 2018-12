Ethiopian Airlines reprend ses vols vers Moscou après 27 ans de suspension

"Moscou est une addition vitale à notre service européen", a déclaré lundi soir le directeur exécutif d'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, lors d'une cérémonie à l'aéroport international d'Addis Abeba, à l'occasion du vol inaugural.

Ethiopian Airlines reliera Moscou à Addis Abeba trois fois par semaine.

"La connectivité aérienne est un moteur essentiel pour la croissance socio-économique, elle connecte les gens et les biens, facilite le commerce, l'investissement et le commerce", a ajouté celui qui dirige la plus importante compagnie aérienne africaine, détenue à 100% par l'Etat éthiopien.

L'Ethiopie, gouvernée jusqu'en 1991 par une junte militaire communiste, recevait de nombreuses aides économiques et armes de la part de l'Union soviétique dans les années 70 et 80.

Cette relation privilégiée a changé après la chute de l'URSS, le nouvel Etat russe se désintéressant de l'Afrique. L'arrêt des vols directs d'Ethiopian Airlines vers Moscou date de cette époque.

L'ambassadeur de Russie en Ethiopie, Vsevolod Tkachenko, a mentionné en marge de la cérémonie à l'aéroport d'Addis Abeba l'établissement de relations diplomatiques entre la Russie et l'Ethiopie, 10 ans plus tôt.

Ce réchauffement des relations entre ces deux anciens alliés s'inscrit notamment dans le cadre d'une stratégie de reconquête géopolitique et économique du Kremlin en Afrique.

En mars, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était venu en Ethiopie. Des coopérations dans divers secteurs, dont le nucléaire, avaient été évoquées.