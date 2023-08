Erling Haaland et Aitana Bonmati sacrés joueur et joueuse UEFA de l'année

Le N.9 de Manchester City, qui reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière, a réalisé une saison exceptionnelle avec son club, qui s'est offert un triplé historique coupe/championnat/Ligue des champions.



Avec ses 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec City, dont 39 en Premier League - un record -, le mancunien de 23 ans a été préféré à son coéquipier belge Kevin De Bruyne et à l'Argentin Lionel Messi (Inter Miami), vainqueur du Mondial-2022 au Qatar.



Récompensée par le prix féminin, Aitana Bonmati a elle aussi brillé la saison dernière avec le FC Barcelone, club avec lequel elle a remporté le championnat espagnol et surtout la Ligue des champions - en étant élue meilleure joueuse -, pour la deuxième fois de l'histoire du club catalan.



La Blaugrana a ensuite conclu sa saison de la plus belle des manières lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, qu'elle a remporté avec l'Espagne en ayant été nommée, à nouveau, meilleure joueuse de la compétition.



Bonmati a été sacrée devant sa compatriote Olga Carmona (Real Madrid), également championne du monde, et devant l'Australienne Sam Kerr (Chelsea).



L'Espagnole a tenu, après avoir reçu son prix, à évoquer le scandale du baiser forcé, qui n'en finit pas de secouer le monde du foot espagnol.



"Nous ne pouvons pas permettre l'abus de pouvoir", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter qu'elle dédiait son prix à "Jennifer Hermoso et à toutes les femmes qui en souffrent".



Le prix du meilleur entraîneur est revenu à Pep Guardiola (Manchester City), le tacticien espagnol ayant notamment permis à son équipe de soulever pour la première fois la Ligue des champions.



Du côté féminin, c'est la Néerlandaise Sarina Wiegman, qui a emmené la sélection anglaise en finale du Mondial-2023, qui a été sacrée, avant de dédier son prix à l'ensemble des joueuses de la Roja.