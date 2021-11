Didier Gomes Da Rosa nommé sélectionneur de la Mauritanie

"M. Didier Gomes Da Rosa est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Mauritanie", a indiqué la Fédération de football de la république islamique de Mauritanie (FFRIM) dans un communiqué publié mercredi soir, sans donné plus de précisions.



Le technicien français de 52 ans a entraîné plusieurs clubs africains depuis le début des années 2010 dont le Coton Sport de Garoua (Cameroun), le Horoya AC (Guinée), Ismaily (Egypte) et Al Merreikh (Soudan).



Il succède à un autre technicien français, Corentin Martins, remercié en octobre, après l'élimination de la Mauritanie en match de qualifications au Mondial-2022.



L'équipe de Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de CAN d'affilée, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.



Les Mourabitounes sont dans le groupe F, avec la Gambie, la Tunisie et le Mali.