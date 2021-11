Deux Chinois et un fonctionnaire congolais condamnés à 10 ans de prison pour proxénétisme

Ye Jing Peng et Lili Bin ont été condamnés à dix ans et trois mois de prison le 21 novembre pour proxénétisme avec des ressortissantes chinoises et usage de faux documents, a indiqué leur avocate, Me Nicky Bayo.

Un fonctionnaire congolais du ministère des Affaires étrangères a été condamné à la même peine "pour avoir délivré des visas de courtoisie sans en avoir le pouvoir", a-t-elle ajouté.

Huit Chinoises en séjour irrégulier ont été condamnées à une amende de 1.000 dollars chacune et 23 autres ont été acquittées, faute de preuves suffisantes, a précisé Me Nicky Bayo.

L'une de ces femmes acquittées a dit qu'elle recevait un salaire mensuel de 500 dollars comme "serveuse".

Dans son réquisitoire, le procureur a accusé les deux ressortissants Chinois d'organiser une exploitation sexuelle de jeunes Chinoises dans plusieurs villes de la sous-région.