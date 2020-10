Deux cas de coronavirus au sein de l’équipe de Joe Biden et Kamala Harris

Deux personnes connectées à l’équipe de campagne Joe Biden et Kamala Harris ont contracté le coronavirus, selon une déclaration du tandem démocrate publiée en ligne jeudi.

Selon cette déclaration, il s'agit d'un "membre de l'équipage de vol" et de Liz Allen, directrice de la communication de la sénatrice Harris, candidate à la vice-présidence.

Mme Harris "n'a pas été en contact étroit" avec l'une ou l'autre des personnes infectées au cours des deux jours précédant leurs tests positifs et elle n’est pas obligée d’aller en quarantaine, précise la déclaration.

"Par mesure de précaution", poursuit la déclaration, tous les meetings de campagne qui étaient prévus pour elle ont été annulés. Mme Harris a subi deux tests et son mari, Doug Emhoff, en a subi trois depuis le 8 octobre et "tous ont été négatifs", précise la déclaration.

Selon les Centres du contrôle des maladies (CDC), l'autorité fédérale en matière d'épidémiologie, un "contact étroit" est défini comme "toute personne qui s'est trouvée à moins de 1,80 m d'une personne infectée pendant au moins 15 minutes".

Avec plus de 7,9 millions de cas confirmés et plus de 217 300 décès, les États-Unis restent aujourd'hui le pays le plus touché au monde par le coronavirus.

Selon le quotidien USA Today, seuls trois comtés dans le pays de plus de 330 millions d’habitants ne signalent aucun cas à ce jour. Il s'agit du comté d'Esmeralda dans le Nevada, du comté de Loving au Texas et de Skagway en Alaska. Tous trois sont situés dans des zones reculées et comptent moins de 1 100 habitants, précise le quotidien.