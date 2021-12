Des tornades font des dizaines de morts aux États-Unis

Des dizaines de personnes sont mortes aux États-Unis, suite à une série de tornades hors saison qui ont frappé plusieurs localités du sud et du Midwest vendredi.

Pour l'heure, le bilan se situe officiellement à 36 morts répartis sur cinq États. Mais les autorités s'attendent à ce que le bilan des victimes s'alourdisse.

Rien qu'au Kentucky, où 22 décès ont été confirmés, le gouverneur Andy Beshear a estimé que le nombre de morts pourrait finalement dépasser 100.

En plus du Kentucky, on compte aussi six morts dans l'Illinois, où une installation d'Amazon a été touchée, quatre dans le Tennessee, deux dans l'Arkansas, où une maison de retraite a été détruite, et deux dans le Missouri.

Les tornades ont laissé derrière elles un chemin de destruction dû à des conditions météorologiques qui apparaissent habituellement au printemps.

Sur la base des projections actuelles, cette tornade "sera probablement considérée comme l'une des plus longues et les plus violentes de l'histoire des États-Unis", a déclaré à l'agence Associated Press Victor Gensini, chercheur en météorologie extrême à l'université de l'Illinois du Nord.

La tornade la plus longue jamais enregistrée, en mars 1925, a traversé le Missouri, l'Illinois et l'Indiana sur une distance d'environ 355 kilomètres.