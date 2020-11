Des manifestations dans plusieurs villes américaines, le décompte des votes se poursuit

Malgré une anxiété pré-électorale, des millions d'Américains se sont rendus mardi aux urnes pour élire un nouveau président dans un processus qui, selon la plupart des comptes, s'est déroulé sans heurts.

Il y a eu peu de rapports d'intimidation d'électeurs et aucun acte de violence majeur, selon les responsables de l'application des lois et les défenseurs des électeurs.

Les résultats d'une campagne électorale âprement disputée entre le président Donald Trump et le challenger démocrate Joe Biden toujours en suspens, les responsables sont restés en alerte face à la possibilité de troubles et de violences potentielles.

Néanmoins, les défenseurs des droits de vote ont déclaré que le processus avait été largement couronné de succès et sans problème.

Kristen Clarke, présidente et chef de la direction du Comité des avocats pour les droits civils sous la loi, a déclaré que les rapports d'intimidation des électeurs étaient "plus sporadiques et beaucoup moins nombreux" que son organisation ne l'avait prévu.

"Nous étions prêts à voir ces efforts d'intimidation des électeurs dans les communautés Noirs et des personnes de couleur en particulier", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse à l'époque de la fermeture des bureaux de vote dans la plupart des pays.

Le Comité des avocats a répondu à environ 30.000 appels dans tout le pays, principalement au sujet des exigences en matière d'identité et d'enregistrement, suivis des élections et de l'intimidation des électeurs, a déclaré Clarke. L'intimidation des électeurs représentait une poignée de plaintes. De plus, des plaintes ont été déposées dans certains États concernant des appels automatisés exhortant les électeurs à "rester en sécurité et à rester à la maison".

"Nous avons vu ces plaintes d'intimidation des électeurs et dans de nombreux cas, il y avait des loups isolés et peut-être des groupes de deux, mais pas de grands groupes qui pourraient autrement avoir un effet brutal et paralysant sur l'électorat", a-t-elle poursuivi.

Le taux de participation a été relativement faible, en grande partie parce que la plupart des électeurs - plus de 101 millions - avaient déjà voté tôt ou par correspondance.

Karen Hobert Flynn, présidente de Common Cause, une organisation à but non lucratif et dirigeante de la Coalition pour la protection des élections, a fourni une évaluation similaire: "Je suis heureuse d'annoncer que dans l'ensemble, ce fut une journée électorale plutôt douce pour une année très difficile".

Bien sûr, de nombreux rapports ont fait état de problèmes de vote banals à travers le pays - des machines défectueuses aux bureaux de vote qui ouvraient tardivement, menant à des files d'attente qui s'étalaient sur des heures. Mais le type d'incident qui inquiète le plus les défenseurs du droit de vote - l'intimidation des électeurs - était manifestement peu nombreux.

Dans la période qui a précédé le vote de mardi, il y avait une grande inquiétude que des groupes de milices de droite ou d'autres se rassemblent autour des bureaux de vote, provoquant la violence. Cela a conduit les entreprises de tout le pays à fermer leurs fenêtres et la Maison Blanche à ériger une nouvelle clôture non modulable autour de son terrain.

Mais les miliciens ont démissionné, probablement à cause de la récente arrestation d'extrémistes antigouvernementaux accusés de complot en vue de kidnapper le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, a déclaré Devin Burghart, président et directeur exécutif de l'Institut de recherche et d'éducation sur les droits de l'homme.

"Beaucoup d'entre eux sont devenus obscurs ou ont dit à leurs membres de se retirer", a-t-il expliqué.

En conséquence, les rapports d'intimidation et de harcèlement étaient rares. En Louisiane, un homme agitant un drapeau Trump en tenant un gros pistolet s'est présenté devant un bureau de vote. En Caroline du Nord, un partisan armé de Trump a été arrêté près d'un bureau de vote après avoir été invité à partir.

Et en Floride, deux hommes se sont présentés à l’extérieur d’un quartier se faisant passer pour les adjoints du shérif. Mais ces incidents, a déclaré Kristen Clarke, "ont été très isolés et sporadiques". Plutôt que de représenter une menace pour les électeurs, ces individus ont été une "nuisance", selon elle.

Des manifestants ont convergé vers Washington et prévoient un certain nombre de manifestations cette semaine.