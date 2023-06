Des dirigeants africains se disent prêts pour une médiation en Russie et Ukraine

Le mois dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait indiqué que ses homologues russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, avaient donné leur accord pour recevoir cette mission de paix composée de six dirigeants africains.

Ces derniers se sont réunis virtuellement lundi et "ont convenu de proposer des éléments" à la Russie et l'Ukraine "pour un cessez-le-feu et une paix durable dans la région", a précisé un communiqué des services du président sud-africain.



"Les chefs d'Etat (africains) ont confirmé leur disponibilité pour aller en Ukraine et en Russie à la mi-juin", a-t-il ajouté sans donner de date précise. Les ministres des Affaires étrangères des six pays en question vont "finaliser les éléments d'une feuille de route vers la paix", indique le communiqué.



Les membres de la mission, identifiés le mois dernier par le président sud-africain, sont outre ce dernier les dirigeants du Congo-Brazzaville, de l'Egypte, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie. Le chef d'Etat des Comores, Azali Assoumani, a assisté à la réunion de lundi en sa qualité de président actuellement de l'Union africaine.



L'Afrique est durement touchée par l'augmentation des prix des céréales et les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le commerce mondial.