Des arbitres femmes à la Coupe d'Afrique des nations des U17

"Cette décision historique apporte une nouvelle démonstration de l'engagement ferme de la CAF à développer le football féminin", écrit la confédération sur son site internet.

"Cela donnera également aux femmes qui vont diriger des matches l'opportunité de montrer toute l'étendue de leur talent et d'emmagasiner l'expérience du plus haut niveau", poursuit la fédération.

Sur un total de 29 arbitres et arbitres assistants sélectionnés, la CAF a choisi trois femmes: l'arbitre tanzanienne Jonesia Rukyaa Kabakama et les arbitres assistantes Mary Wanjiru Njoroge (Kenya) et Lidwine Rakotozafinoro (Madagascar).

Ce groupe doit toutefois encore être soumis à des "tests médicaux, physiques et théoriques afin de fixer la liste définitive des officiels retenus pour le tournoi final".

Les 29 arbitres viennent de 25 fédérations membres de la CAF, précise l'instance africaine.