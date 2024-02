Dani Alves condamné à quatre ans et demi de prison pour viol

"Il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé", a indiqué le tribunal dans un communiqué.

"L'accusé a brusquement saisi la plaignante, l'a jetée au sol et l'a pénétrée vaginalement, en évitant qu'elle ne bouge, alors que la plaignante disait non et qu'elle voulait s'en aller", a-t-il ajouté.

Alves, qui est en détention provisoire depuis plus d'un an et va faire appel de ce verdict, selon son avocate, a également été condamné à verser 150.000 euros à la jeune femme et à se tenir éloigné d'elle pendant neuf ans et demi, ainsi qu'à cinq ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée.

Dans sa décision, le tribunal a notamment mis en avant les lésions sur les genoux de la victime, les décrivant comme "le produit de la violence utilisée par M. Alvès", ainsi que l'état émotionnel de la jeune femme après les faits et ses "séquelles" psychologiques actuelles.

Il a jugé, en outre, que le témoignage de la victime avait été "cohérent" tout au long de la procédure et qu'elle n'avait jamais voulu tirer un "intérêt économique" de cette affaire.

- Peine inférieure à celle réclamée -

La condamnation d'Alves, 40 ans, à l'issue de ce procès très médiatisé, qui s'est tenu début février, a fait réagir jusqu'au gouvernement de gauche espagnol, qui a fait adopter en 2022 une loi controversée sur le consentement sexuel explicite.

"C'est terminé!", a déclaré la numéro trois de l'exécutif, la ministre du Travail communiste Yolanda Diaz, en référence au slogan de l'équipe féminine de football après le baiser forcé l'an dernier de l'ex-président de la Fédération Luis Rubiales à la joueuse Jenni Hermoso.

"Fini le machisme, finies les agressions sexuelles! J'espère que cela servira de mesure exemplaire", a-t-elle ajouté dans les couloirs du Parlement.

La peine infligée à Alves est toutefois bien inférieure à celle de neuf ans requise par le parquet.

Alves a, en effet, bénéficié de l'adoption de la loi sur le consentement, destinée à renforcer l'arsenal contre les violences sexuelles, mais qui a paradoxalement eu pour effet pervers d'entraîner des réductions de peines. Ainsi, dans le cas d'Alves, la peine plancher a été abaissée à quatre ans, contre six auparavant.

Face à la polémique, le Parlement avait réformé cette loi l'an dernier, mais trop tard pour qu'Alves soit concerné.

Le tribunal a, par ailleurs, considéré le versement par le joueur, dès le début de la procédure, de 150.000 euros visant à dédommager la victime comme une circonstance "atténuante", car Alves a, selon les juges, montré ainsi sa volonté de "réparation".

- "Pas de carte blanche" -

Alves se trouvait la nuit du 30 au 31 décembre 2022 avec un ami dans une zone VIP de la discothèque Sutton, après être rentré du Mondial au Qatar.

Selon l'acte d'accusation, l'ex-international brésilien avait alors offert du champagne à la victime, à sa cousine et à une amie et l'aurait ensuite invitée à le suivre dans une pièce attenante comportant des toilettes.

Là, selon le ministère public, il aurait eu une "attitude violente" envers la jeune femme, qui a vécu une "situation d'angoisse et de terreur".

Dans sa décision, le tribunal a balayé la défense du joueur, qui avait nié lors du procès tout viol, affirmant que la jeune femme avait dansé "collée" à lui dans la discothèque et qu'il y avait entre eux "une tension sexuelle".

Mettant en avant le caractère fondamental du consentement, il a estimé que "ces attitudes (...) ne signifient pas donner une carte blanche à (...) une agression postérieure".

La défense d'Alves a été fragilisée par ses nombreux changements de versions. Après avoir affirmé n'avoir jamais rencontré la plaignante, le joueur avait justifié son mensonge en expliquant avoir voulu protéger son mariage, avant de finir par reconnaître une relation sexuelle, mais selon lui consentie.

Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, remportant 23 trophées.

Au moment de son incarcération, Alves, qui a aussi évolué à Séville (Espagne), à la Juventus de Turin (Italie) et au Paris Saint-Germain, jouait dans le club mexicain des Pumas qui l'a immédiatement licencié.