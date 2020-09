Démarrage du championnat burkinabè de football sur fond de boycott

Aussitôt démarré, le championnat national de football de première division du Burkina connait des difficultés. 7 clubs sur 18 et non des moindres, à savoir l’ASFA-Y, l’EFO, Rahimo FC, Salitas FC, Majestic SC, ASFB et KOZAF, ont décidé de boycotter le début de la compétition au motif que le règlement ne leur est pas favorable.

"Nous avons refusé de jouer le championnat national pour 4 raisons. La fédération burkinabè de football, à travers son règlement, nous fait obligation de porter un maillot, avec à la poitrine, le logo de son sponsor. Ce que nous pensons ne pas forcement être forcément juste. Ensuite, il y a que la fédération nous fait obligation d’accepter qu’un certain montant d’environ 1,5 millions de FCFA soit coupé sur nos subventions pour souscrire à une police d’assurance. Enfin le président élu Lazare Banssé nous a promis la somme de 30 millions de FCFA lors de son élection le 22 août", explique Adama Ouédraogo, le président de Majestic Sporting club.

Du côté de la fédération burkinabè de football, on est convaincu que l’instigateur de cette fronde est Amado Traoré, candidat perdant à la fédération et adversaire du président nouvellement élu.

"Je pense que c’est une mauvaise querelle. Si vous voulez, ce sont des mauvais perdants, agglutinés autour de Amado Traoré. M. Traoré a perdu les élections", souligne Lazare Banssé, le président de la fédération.​

"Organiser des personnes et des clubs pour boycotter le championnat, je pense que ce n’est pas digne de quelqu’un qui, dans son programme, a espéré diriger le football burkinabè", a indiqué Lazare Banssé, tout en promettant d'appliquer le règlement "dans toute sa rigueur".

Ce règlement tipule dans son article 25, que tout club qui manque 2 matches, par forfait, est automatiquement relégué en 2e division.

Tout compte fait, 3 matches ont pu se jouer lors de cette première journée.

Les Léopards de Saint Camille ont battu en match d’ouverture Vitesse FC par 3 buts à 2. L’ASEC de Koudougou et le RCK ont fait jeu égal de 1 but partout. Il en est de même pour la rencontre AS Sonabel-RCB.