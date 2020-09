Décès de George Bizos, ancien avocat de Nelson Mandela

Le célèbre avocat sud-africain George Bizos est décédé mercredi à l'âge de 92 ans, selon une déclaration de sa famille.

Il avait défendu Nelson Mandela dans plusieurs de ses procès durant la lutte contre l'apartheid.

M. Bizos, connu comme l'une des icônes de la lutte pour la démocratie en Afrique du Sud, est mort à son domicile à Johannesburg.

"George Bizos est l'un de ces avocats qui ont immensément contribué à la réalisation de notre démocratie", a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans une déclaration télévisée, le qualifiant de l'un des architectes de la constitution du pays.

M. Bizos, champion des droits de l'homme depuis toujours, a défendu Mandela dans les années 1960 lors du procès Rivonia, du nom d'une localité de la banlieue de Johannesburg où de nombreux opposants à l'apartheid se cachaient dans une ferme.

"L'amitié entre lui (Bizos) et Mandela s'est étendue sur plus de sept décennies et a été légendaire", a déclaré la Fondation Nelson Mandela, une organisation à but non lucratif, dans un communiqué.

Né en Grèce en 1927, M. Bizos est arrivé en Afrique du Sud en 1941 à l'âge de 13 ans comme réfugié de la Seconde Guerre mondiale et s'est installé à Johannesburg. Il a obtenu sa licence en droit à l'université de Witwatersrand en 1950 et a été admis au barreau de Johannesburg en 1954. Selon la fondation, il exerçait à Johannesburg jusqu'en 1990.