Cristiano Ronaldo buteur décisif pour sa 200e sélection

Retrouvant la place dans l'équipe-type qu'il avait perdue pendant le Mondial-2022, le quintuple Ballon d'or de 38 ans a accru mardi son record de sélections en équipe nationale masculine et atteint la barre symbolique des 200 capes.



Auteur de deux doublés face au Liechtenstein et au Luxembourg, le natif de Madère est également détenteur du record du monde de buts en sélection, avec un total qu'il a porté mardi 123 réalisations, en marquant en toute fin de rencontre en reprenant de près un service de Gonçalo Inacio (89e). Son but a été entériné après vérification par la VAR.



Avec cette quatrième victoire en autant de rencontres, les champions d'Europe comptent toujours deux points d'avance sur leur dauphin, la Slovaquie, qui s'est imposée au Liechtenstein (1-0).



Arrivé en début d'année, le nouveau sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, continue d'enchaîner les succès après les victoires contre le Liechtenstein (4-0), le Luxembourg (6-0) et la Bosnie-Herzégovine (3-0).



L'ancien coach de la Belgique a opéré quelques changements dans l'équipe, comme l'utilisation d'une défense centrale à trois, sans pour autant chambouler l'effectif et ses hiérarchies.



Surtout, il a renforcé le statut de Cristiano Ronaldo malgré ses 38 ans et son exil doré chez le club saoudien d'Al-Nassr.