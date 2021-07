Covid: un vol d'American Airlines retardé à cause de jeunes refusant de porter un masque

L'infirmière Sandra Lindsay, d'origine jamaïcaine, entrera dans l'histoire pour son rôle dans la lutte contre la pandémie. Ses vêtements d'hôpital, sa carte de vaccination et son badge seront exposés dans un musée pour avoir été la première personne à recevoir un vaccin anti-covid approuvé par la FDA, l'autorité américaine de validation des médicaments.

Il s'agit du Musée de l'histoire américaine, qui fait partie du complexe du Smithsonian, à Washington.

C'est le président Joe Biden lui-même qui a fait l'annonce alors qu'il présidait une cérémonie d'octroi de la citoyenneté à un groupe d'immigrants à l'occasion du week-end du 4 juillet, fête de l'indépendance aux États-Unis.

La jeune femme de 30 ans a également reçu le prix "Outstanding American by Choice" des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, qui récompense les citoyens naturalisés qui ont apporté "des contributions importantes à notre pays", a déclaré M. Biden, ajoutant que la jeune femme "représentait le meilleur de nous tous", rapporte le quotidien New York Post.

Un rêve incroyable pour cette ressortissante de la Jamaïque qui a immigré à aux Etats-Unis il y a 12 ans. Elle n'avait alors que 18 ans. Après s'être installée à Queens à New York, "elle a poursuivi son rêve de devenir infirmière pour lui permettre de faire ce qu'elle voulait le plus : redonner à sa nouvelle patrie", a affirmé M.Biden.

Sur Twitter, Sandra Lindsay s'est dit honorée d'avoir le "privilège de représenter tous les travailleurs de la santé et les travailleurs essentiels, mais surtout les immigrants de notre pays et de célébrer nos nouveaux citoyens".

L'héroïne de la lutte contre le Covid-19

Sandra Lindsay est une héroïne de la lutte contre le Covid 19. Cette jeune directrice des soins infirmiers à Long Island Jewish Medical Center a reçu stoïquement sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech le 14 décembre alors que Donald Trump était encore président.

Elle a reçu sa deuxième dose le 4 janvier avant l'investiture de Joe Biden qui a eu lieu le 20 janvier. Elle a mis ainsi un visage sur la première vague de distribution de vaccins aux États-Unis.Peu de temps après sa première dose, elle a dit qu'elle se sentait "pleine d'espoir" et "soulagée", rapportent les médias américains.

"J’ai l’impression d’avoir terminé une sorte de marathon, j’ai bouclé la boucle. Je sais que nous ne sommes pas encore sortis du bois, nous n'avons pas encore cette immunité collective, mais le fardeau semble nettement plus léger aujourd'hui", avait-elle déclaré après avoir été complètement vaccinée, selon NY Post.

Elle s'est dévouée à ses collègues, patients et famille en 2020, en pleine pandémie, "mais pas sans frais", a noté M. Biden. En plus de s'occuper des patients, l'infirmière a subi la perte de membres de sa famille, dont une tante et un oncle, à cause de la pandémie.

Le président américain a rappelé que toutefois, dans sa douleur, Sandra Lindsay n'a pas perdu espoir. ​

"Au plus fort de la pandémie, elle s'est investie corps et âme dans son travail pour aider les patients à se battre pour leur vie et pour assurer la sécurité de ses collègues infirmières", a déclaré M. Biden.

Sandra Lindsay est détentrice d'un baccalauréat, d'un master et d'un doctorat.

Décorée à New York

Le maire de New York, Bill de Blasio, a révélé vendredi 2 juillet que l'infirmière du Queens sera nommée "Grand Marshall of New York Tape Parade", une distinction honorifique attribuée par la ville la plus peuplée des États-Unis.

Elle recevra cet honneur ce mercredi à 11 heures.

Plus de 33,7 millions de personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de COVID-19 depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an, et plus de 605 000 personnes sont décédées, selon l'Université Johns Hopkins.

À ce jour, plus de 327 millions de doses de vaccin ont été administrées, selon Johns Hopkins, mais seulement 17 États ont complètement vacciné plus de la moitié de leur population.

Beaucoup craignent que la variante Delta, connue pour être plus contagieuse, puisse dévaster les populations vulnérables qui ne sont pas vaccinées.