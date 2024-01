Coup d'envoi de Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau, la 34e édition est ouverte

La finale sera disputée le 11 février dans ce même stade Alassane Ouattara de la capitale économique ivoirienne. Cette édition initialement prévue en juin et juillet 2023 a été reportée à 2024 par la Confédération africaine de football (CAF) pour des raisons climatiques. Le Sénégal a remporté la dernière édition en 2022 au Cameroun.

La Côte d'Ivoire a donc lancé le bal avec l'ambition d'honorer son statut de favori pour tenter de décrocher une troisième étoile, après les victoires de 1992 et 2015, et de briser la malédiction de l'organisateur, qui n'a plus remporté la CAN depuis l’Égypte au Caire en 2006. C'était devant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba en finale (0-0, 4 t.a.b. à 2).

La cérémonie d'ouverture, en présence du président Ouattara, a donné le ton : dans une ambiance survoltée, les spectateurs parés d'orange du stade d'Ebimpé ont entonné la chanson officielle de la CAN avec le groupe Magic System et assisté à des tableaux de danse célébrant la culture nationale ainsi que certaines infrastructures construites avant la compétition.