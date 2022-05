La Corée du Nord annonce son tout premier cas de Covid-19

Le président américain Joe Biden convoque cette semaine un autre sommet de dirigeants mondiaux pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre le Covid-19. Mais ce sera sans le financement dont il dit avoir besoin pour continuer de lutter contre le coronavirus, notamment à l’étranger.

"Il s'agit de s'assurer de tout ce que nous pouvons fournir pour protéger le personnel de santé, augmenter l’approvisionnement en oxygène, améliorer l'accès aux contre-mesures médicales. Ce sont toutes les étapes que nous espérons et prévoyons de discuter à cette occasion”, affirme l'attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, précisant que le sommet ne se limite pas aux vaccins.

Les assises mettront l'accent sur les vaccins, mais aussi sur l'amélioration de l'accès aux tests et aux traitements.

Les États-Unis devraient demander aux pays riches d'intensifier et d'augmenter le financement de la lutte contre la pandémie alors que, dans le même temps, Washington se présentera les mains vides.





Le Congrès n'a pas encore approuvé les 5 milliards de dollars de fonds de réponse à la pandémie mondiale demandés par Joe Biden.

“C'est de la politique interne. Se présenter sur la scène mondiale sera toujours un défi sans de nouveaux engagements significatifs à montrer”, indique Krishna Udayakumar, directeur du Centre Duke Global Health Innovation.

Le sommet est aussi une occasion de partager les meilleures pratiques. Les nations africaines, qui ont une vaste expérience avec d'autres maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose et Ebola, ont des défis et des atouts différents en matière de santé publique.

“Nous ne pouvons pas avoir une seule solution, voyez-vous, qui pourrait convenir à toutes ces différentes situations. Alors avant tout, il s'agit d'écouter, de comprendre”, indique le Dr Thierno Baldé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), depuis Brazzaville.

Les deux premières années de la pandémie ont été marquées par la quasi-confiscation des vaccins par les pays riches, menaçant l'approvisionnement des pays les plus pauvres. Alors que le monde dépasse sa phase de gestion de crise, certains affirment qu'une meilleure coordination est nécessaire pour garantir l'égalité d'accès aux vaccins.



"Notre profonde crainte, basée sur une connaissance approfondie de tous les acteurs de ce pays et d'autres, est que cela n'arrivera pas”, déclare Tom Hart, président de la Campaign One, une ONG.



Le président Biden co-organise cet événement virtuel d'une journée avec l'Allemagne, Belize, l'Indonésie et le Sénégal le jeudi 12 mai. Une chose est claire : de la Chine à l'Afrique et partout ailleurs, cette pandémie n'est pas terminée.

Les États-Unis se sont engagés à donner 1,2 milliard de doses de vaccin. A ce jour, 535 millions ont déjà été livrés, selon les autorités.