"En raison de l'actuelle situation sanitaire et de ses conséquences sur le déplacement et le rassemblement de jeunes et de familles", le pape a reporté d'un an les prochaines JMJ prévues initialement en août 2022, précise le directeur de la salle de presse du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué.

A également été reportée pour exactement les mêmes raisons, la Rencontre mondiale des familles, programmée initialement à Rome en juin 2021 et maintenant prévue en juin 2022.