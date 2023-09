Coco Gauff, prodige du tennis américain, entre dans la cour des grands

Elle n’est encore qu’une adolescente, mais ses adversaires n’en diraient certainement pas autant. À 19 ans, Coco Gauff vient d’écrire une nouvelle page du tennis mondial. L’Américaine née en Floride a remporté, samedi 9 septembre 2023, l’US Open, l’un des quatre tournois majeurs de la discipline, contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 6-2).



Elle devient ainsi la plus jeune victorieuse de la compétition traditionnellement organisée à New York. Vainqueure à 17 ans en 1999, Serena Williams détient toujours le record de la gagnante la plus précoce de ce Grand Chelem (GC).

L’issue du match ne reflète pas l’entame particulièrement chaotique de Gauff. Elle semblait en effet tétanisée par l’enjeu face à une adversaire habituée à ce genre de scène, ayant remporté son premier GC plus tôt en janvier à l’Open d’Australie.

Le temps de la maturité

Gauff cède rapidement le premier set (2-6), contrariée par le jeu puissant de Sabalenka. Elle parvient cependant, pour la cinquième fois en sept matchs dans le tournoi, à renverser son vis-à-vis, portée par un public américain conquis à sa cause.



La suite a été une démonstration de force, marquée par sa couverture du terrain peu commune pour son jeune âge et un revers dévastateur. C’est également la preuve de la maturité de cette surdouée du tennis, promise très tôt à de grands accomplissements.

Dans un contexte où chaque joueuse afro-américaine de talent est immédiatement comparée à la légende Serena Williams, Coco Gauff a vite été propulsée comme la prochaine sensation du tennis américain.

Prête pour la gloire

Entrée sur le circuit professionnel à 15 ans, soit seulement un an après son sacre à Roland-Garros chez les juniors, Gauff a suscité d’énormes attentes. Notamment depuis son parcours historique à Wimbledon en 2019 qui l’a vue devenir la plus jeune joueuse à atteindre le quatrième tour du tournoi londonien.



"J'avais l'impression d'avoir une limite d'âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi du Grand Chelem et que si je gagnais après, ce ne serait pas un accomplissement. C'est fou tout ce que j'ai pu entendre ou lire sur moi", a réagi la Floridienne samedi après son titre.



La nouvelle numéro trois du circuit féminin se dit néanmoins désormais prête à embrasser la gloire et la notoriété. Elle qui aura su profiter de la tournée américaine pour confirmer les espoirs, avec des victoires à Washington (WTA 500) et à Cincinnati (WTA 1000) il y a quelques semaines.