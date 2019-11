Climat: Macron et Xi réaffirment leur soutien à l'accord "irréversible" de Paris

Le président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé la fin de l'AGOA pour le Cameroun accusé de "violation des droits de l'homme".

Dans une lettre adressée au Congrès, le président Donald Trump a décidé de mettre fin à l'accord entre les Etats-Unis et le Cameroun.

" En dépit d'un engagement intense entre les États-Unis et le gouvernement du Cameroun, le Cameroun n'a pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes des droits de l'homme commises par les forces de sécurité camerounaises. Ces violations comprennent des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture", a-t-il souligné.

Selon les Etats-Unis, le Cameroun a enfreint les conditions de l'AGOA (African Growth and Opportunity Act) et ne sera donc plus bénéficiaire de l'aide américaine.