Cinq chefs d'État à l'investiture du président cap-verdien José Maria Neves

José Maria Neves a prêté serment mardi comme cinquième président de la République du Cap-Vert. La cérémonie a eu lieu au palais de l'Assemblée nationale à Praia, la capitale, en présence de cinq chefs d'État et d'une douzaine de délégations.

Premier ministre pendant trois mandats (2001-2016), M. Neves succède à Jorge Carlos Fonseca qui a effectué deux mandats à la présidence. Les deux hommes avaient déjà eu un tête-à-tête au palais présidentiel au lendemain de l'élection de M. Neves.

La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents de l'Angola, João Lourenço, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui est également président en exercice de la CEDEAO, du Sénégal, Macky Sall, et du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le Brésil est représenté par une délégation dirigée par le vice-président Hamilton Mourão et la France par la ministre de l'égalité des sexes, Elisabeth Moreno, qui a des origines cap-verdiennes.

Le président américain Joe Biden a désigné le secrétaire d'État aux transports et ancien maire de Boston, Martin Walsh, pour le représenter, dans une délégation qui comprend également l'assistante spéciale du président et directrice principale du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, Dana Banks, le député démocrate de New York, Hakeem Jeffries, et l'ambassadeur américain à Praia, Jeff Daigle.

À 61 ans, José Maria Neves, ancien député, ancien maire de Santa Catarina, ancien président du parti PAICV et ex-Premier ministre, était maître de conférences à l'université de Cabo Verde jusqu'à ce qu'il remporte l'élection présidentielle le 17 octobre, dès le premier tour, avec 51,7 % des voix, lors d'un scrutin où il y avait sept candidats.

Depuis son indépendance, le Cap-Vert a eu pour présidents Aristides Pereira (1975 à 1991), António Monteiro (1991 à 2001), Pedro Pires (2001 à 2011) et Jorge Carlos Fonseca (2011-2021).