Les visites passées du pape François en Afrique, y compris dans certains des pays les plus troublés du continent, ont été largement perçues comme courageuses et vitales pour favoriser la paix, la réconciliation et le dialogue interconfessionnel.

Voici une chronologie des visites du pape François en Afrique.

Première tournée africaine : 2015

En 2015, le souverain pontife déclare à de nombreuses reprises qu'il a l'intention de se rendre en Afrique. Le site du Vatican indique que la tournée de sept jours du pape comprendrait le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine (RCA).

Kenya : 25-27 novembre

Lors de sa visite à Nairobi, au Kenya, le pape François rencontre le président Uhuru Kenyatta et s'adresse au parlement kenyan, exhortant les dirigeants à lutter contre la corruption et à promouvoir la paix et l'unité.

Il visite également les bidonvilles de Kangemi où il dénonce les conditions dans lesquelles les habitants sont contraints de vivre, affirmant que chacun devrait avoir un logement digne et adéquat.

Le pape est accueilli par une foule nombreuse à l'Université de Nairobi où il exhorte les dirigeants chrétiens et musulmans à engager le dialogue comme moyen de lutter contre les attaques brutales des extrémistes islamiques qui sévissent dans le pays. Il encourage également les jeunes à assumer le rôle d'acteurs du changement et à rejeter la violence et l'extrémisme.

Ouganda : 27-29 novembre

Le souverain pontife se rend en Ouganda, marquant la première visite d'un pape dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis près de 30 ans.

Dans ses discours, le pape François souligne l'importance de l'unité et de la réconciliation et appelle les Ougandais à travailler ensemble pour construire une société plus pacifique et prospère.

RCA : 29-30 novembre

Au cours de son voyage en République centrafricaine, le pape François rencontre la présidente Catherine Samba-Panza et célèbre une messe au stade municipal de Bangui, où il appelle à la paix, à la réconciliation et au pardon dans le cheminement de la nation vers la stabilité.

Il visite également une mosquée dans le quartier du PK5, qui avait été auparavant le théâtre d'affrontements entre musulmans et chrétiens. François encourage le dialogue et la coopération interconfessionnels comme éléments essentiels dans la poursuite d'une paix et d'une harmonie durables.

La visite du pape en RCA est très appréciée, car c'est la première fois qu'un pape se rend dans ce pays, qui subit une guerre civile et des violences sectaires depuis plusieurs années.

Visite en Egypte : 2017

Le pape se rend en Égypte en avril 2017. Son voyage a lieu alors que le pays d'Afrique du Nord est aux prises avec l'extrémisme islamique, l'agitation politique et les difficultés économiques.

Le souverain pontife rencontre le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, et participe à une conférence de paix interreligieuse, où il souligne la nécessité du dialogue et de la compréhension entre les différentes religions.

Le pape visite également l'église Saint-Pierre-et-Paul du Caire, qui avait été le théâtre d'un attentat en décembre 2016, faisant 29 morts et de nombreux blessés. Il présente ses condoléances aux victimes et à leurs familles, dénonçant ces violences comme une attaque contre tous les Égyptiens, quelle que soit leur religion.

Visite au Maroc : 2019

Lors de sa visite au Maroc en mars 2019, François rencontre le roi Mohammed VI et loue l'approche du pays visant à promouvoir le respect et l'harmonie entre les Marocains de toutes confessions.

Il visite également la Tour Hassan et le mausolée du roi Mohammed V, où il rend hommage au rôle de l'ancien dirigeant dans la promotion de la tolérance religieuse et la protection des Juifs marocains pendant l'Holocauste.

François rencontre également des représentants des communautés juive et musulmane, où il souligne l'importance du dialogue et de la coopération interreligieuse.

Deuxième tournée en Afrique : 2019

François a une année 2019 chargée avec plusieurs voyages en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

Mozambique : 4-6 septembre

Lors d'une visite de trois jours, François rencontre le président Filipe Nyusi et célèbre une messe sur la place de l'indépendance à Maputo, où il appelle les Mozambicains à œuvrer pour la paix et la réconciliation après des années de guerre civile. Il visite également la plus grande mosquée du pays et rencontre la communauté musulmane.

Madagascar : 7-9 septembre

À son arrivée dans la capitale de Madagascar, Antananarivo, François célèbre une grande messe en plein air à laquelle participent environ un million de personnes.

Malgré ses vastes et uniques ressources naturelles, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, 75 % de ses 24 millions d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour ; 13 % seulement de la population a accès à l'électricité.

Tout au long de cette visite historique, François met l'accent sur deux questions principales : le besoin urgent de s'attaquer à la crise environnementale et son impact sur les communautés pauvres et vulnérables de Madagascar.

Maurice : 9-10 septembre

François se rend à l'île Maurice, pour célébrer sa diversité, encourager un développement plus éthique et honorer un missionnaire français du XIXe siècle qui s'est occupé des esclaves libérés.

Des milliers de Mauriciens ont brandi des branches de palmier lorsque François est arrivé dans sa papamobile pour célébrer une messe en l'honneur du révérend Jacques-Desire Laval. Alors que les catholiques représentent moins d'un tiers des 1,3 million d'habitants de l'île Maurice, Laval est considéré comme une figure unificatrice pour tous les Mauriciens, dont la plupart sont des hindous d'origine indienne.

Prochaine tournée : 2023

Le prochain voyage du pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, qui doit débuter le 31 janvier, est attendu depuis longtemps car il avait été reporté en raison des problèmes de santé du pontife.

Au cours de sa visite en RDC - un pays en proie à des années de conflit et d'instabilité politique - François devrait encourager la paix, la réconciliation et la justice sociale.

À l'issue de son voyage en RDC, le 3 février, François se rendra au Soudan du Sud pour deux jours avant de rentrer au Vatican.

Le Soudan du Sud est toujours aux prises avec les effets des conflits intercommunautaires, qui ont provoqué de nombreuses violences et le déplacement de communautés, malgré l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à la guerre civile. La visite du pape est considérée comme une opportunité pour aborder ces conflits et promouvoir une paix durable.

