Le Cameroun se passera de Choupo-Moting pour la CAN

On y retrouve notamment André Onana, gardien de Manchester United, et les attaquants cadres Karl Toko-Ekambi (Abha FC) et Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul), qui devront toutefois évoluer sans leur coéquipier Choupo-Moting.



"Nous le savons tous: c'est un joueur important. Mais il faut faire des choix", a expliqué en conférence de presse le sélectionneur camerounais au sujet du Bavarois.



Deux joueurs locaux, Leonel Ateba et Wilfried Nathan Douala, qui évoluent respectivement au Dynamo de Douala et au Victoria United de Limbé, représenteront également les Lions indomptables dans la compétition.



"Nous sommes tous convaincus que ces jeunes ont besoin de (vivre, NDLR) leur rêve", a commenté Rigobert Song qui loue leur performance et leur motivation.



Le Cameroun est dans le groupe C où figurent le Sénégal, la Guinée et la Gambie.



La liste des 27 Camerounais (au 28 décembre) :

Gardiens : André Onana (Manchester United, ENG), Dévis Epassy (Abha FC, ARS), Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille, FRA), Fabrice Ondoa (Nîmes Olympique, FRA)



Défenseurs : Jean-Charles Castelletto (Al-Raed Saudi, ARS), Harold Moukoudi (AEK Athènes, GRE), Oumar Gonzalez (Al-Raed Saudi, ARS), Darlin Yongwa (FC Lorient, FRA), Nouhou Tolo (Seattle Sounders, USA), Christopher Wooh (Stade Rennais, FRA), Enzo Tchato (Montpellier H.S.C, FRA), Junior Tchamadeu (Stoke City FC, ENG), Malcolm Bokelé (Girondins de Bordeaux, FRA)



Milieux : Yvan Neyou (CD Leganés, ESP), Olivier Kemen (Kayserispor, TUR), Olivier Ntcham (Samsunspor, TUR), André-Frank Zambo Anguissa (FC Naples, ITA), Wilfried Nathan Douala (Victoria United, CMR), Benjamin Elliot Njongue (Reading F.C, ENG)



Attaquants: Karl Toko-Ekambi (Abha FC, ARS), George-Kevin Nkoudou (Damac FC, ARS), Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul, TUR), Faris Pemi Moumbagna (Bodo Glimt, NOR), François-Régis Mughe (Olympique de Marseille, FRA), Frank Magri (Toulouse FC, FRA), Leonel Ateba (Dynamo de Douala, CMR), Clinton Njié (Sivasspor, TUR)