Championnat d'Italie - 27e journée: le classement des buteurs

23 buts: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

19 buts: Lukaku (Inter Milan)

16 buts: Muriel (Atalanta Bergame)

14 buts: Ibrahimovic (AC Milan), Immobile (Lazio Rome), Martínez (Inter Milan)

13 buts: Insigne (Naples), João Pedro (Cagliari)

12 buts: Simy (Crotone), Vlahovic (Fiorentina)

11 buts: Belotti (Torino), Caputo (Sassuolo)

10 buts: Veretout (AS Rome)

9 buts: Berardi (Sassuolo), Destro (Genoa), Gosens (Atalanta Bergame), Kessie (AC Milan), Lozano (Naples), Mkhitaryan (AS Rome), Nzola (Spezia), Quagliarella (Sampdoria Gênes), Soriano (Bologne), Zapata (Atalanta Bergame)

8 buts: Alberto (Lazio Rome), Politano (Naples)

7 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), F. Caicedo (Lazio Rome), Chiesa (Juventus Turin), Dzeko (AS Rome)

6 buts: Barák (Hellas Vérone), Barrow (Bologne), De Paul (Udinese), Hakimi (Inter Milan), Hernani (Parme), Kucka (Parme), Mayoral (AS Rome), Messias (Crotone), Simeone (Cagliari), Zielinski (Naples)

5 buts: Baldé (Sampdoria Gênes), Caprari (Benevento), Castrovilli (Fiorentina), Djuricic (Sassuolo), Ilicic (Atalanta Bergame), Leão (AC Milan), Mertens (Naples), Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Rebic (AC Milan), Sánchez (Inter Milan), Zaccagni (Hellas Vérone)

4 buts: Bremer (Torino), Candreva (Sampdoria Gênes), Dimarco (Hellas Vérone), Gervinho (Parme), Gómez (Atalanta Bergame), Gyasi (Spezia), Hernandez (AC Milan), Jankto (Sampdoria Gênes), Lapadula (Benevento), Mancini (AS Rome), McKennie (Juventus Turin), Orsolini (Bologne), Pandev (Genoa), Pasalic (Atalanta Bergame), Pedro (AS Rome), Pellegrini (AS Rome), Petagna (Naples)

3 buts: Barella (Inter Milan), Boga (Sassuolo), Correa (Lazio Rome), D'Ambrosio (Inter Milan), Farias (Spezia), Galabinov (Spezia), Kulusevski (Juventus Turin), Kurtic (Parme), Lasagna (Hellas Vérone), Letizia (Benevento), Locatelli (Sassuolo), Lukic (Torino), Milenkovic (Fiorentina), Okaka (Udinese), Osimhen (Naples), Pereyra (Udinese), Piccoli (Spezia), Pjaca (Genoa), Pobega (Spezia), Pussetto (Udinese), Sau (Benevento), Shomurodov (Genoa), Skriniar (Inter Milan), Svanberg (Bologne), Traorè (Sassuolo), Verde (Spezia), Zaza (Torino)

2 buts: Arslan (Udinese), Bonazzoli (Torino), Bonucci (Juventus Turin), Calabria (AC Milan), Caldirola (Benevento), Chiriches (Sassuolo), Damsgaard (Sampdoria Gênes), Defrel (Sassuolo), Demme (Naples), Dybala (Juventus Turin), Ekdal (Sampdoria Gênes), Elmas (Naples), Eysseric (Fiorentina), Faraoni (Hellas Vérone), Favilli (Hellas Vérone), Gagliardini (Inter Milan), Golemic (Crotone), Hateboer (Atalanta Bergame), Ilic (Hellas Vérone), Insigne (Benevento), Izzo (Torino), Karamoh (Parme), Lammers (Atalanta Bergame), Lazovic (Hellas Vérone), Lykogiannis (Cagliari), Malinovskiy (Atalanta Bergame), Mihaila (Parme), Al. Miranchuk (Atalanta Bergame), Nestorovski (Udinese), Ounas (Crotone), Pavoletti (Cagliari), Perisic (Inter Milan), Rabiot (Juventus Turin), Ramsey (Juventus Turin), Reca (Crotone), Romero (Atalanta Bergame), Saelemaekers (AC Milan), Sanabria (Torino), Sansone (Bologne), Scamacca (Genoa), Sottil (Cagliari), Spinazzola (AS Rome), Thorsby (Sampdoria Gênes), Tolói (Atalanta Bergame), Tomiyasu (Bologne), Veloso (Hellas Vérone), Verre (Sampdoria Gênes), Viola (Benevento), Zappacosta (Genoa)

1 but: Agudelo (Spezia), Ansaldi (Torino), Arthur (Juventus Turin), Augello (Sampdoria Gênes), Badelj (Genoa), Bakayoko (Naples), Bastoni (Spezia), Bereszynski (Sampdoria Gênes), Biraghi (Fiorentina), Bonaventura (Fiorentina), Bourabia (Sassuolo), Brozovic (Inter Milan), Caceres (Fiorentina), Calhanoglu (AC Milan), Castillejo Azuaga (AC Milan), Chabot (Spezia), Colley (Hellas Vérone), Colley (Sampdoria Gênes), Cornelius (Parme), Criscito (Genoa), Czyborra (Genoa), Dalot (AC Milan), Danilo (Juventus Turin), Darmian (Inter Milan), de Roon (Atalanta Bergame), De Silvestri (Bologne), de Vrij (Inter Milan), Deulofeu (Udinese), Di Lorenzo (Naples), Diawara (AS Rome), Díaz (AC Milan), Dominguez (Bologne), Eduardo Henrique (Crotone), Erlic (Spezia), Escalante (Lazio Rome), Fabián (Naples), Forestieri (Udinese), Freuler (Atalanta Bergame), Gabbiadini (Sampdoria Gênes), Gagliolo (Parme), Gaich (Benevento), Godin (Cagliari), Gojak (Torino), Hauge (AC Milan), Iago Falqué (Benevento), Improta (Benevento), Ionita (Benevento), N. Kalinic (Hellas Vérone), Kalulu Kyatengwa (AC Milan), Karsdorp (AS Rome), Kouamé (Fiorentina), Krunic (AC Milan), Kumbulla (AS Rome), Lazzari (Lazio Rome), Linetty (Torino), Llorente (Udinese), Lopez (Sassuolo), Maggiore (Spezia), Mandragora (Torino), Marin (Cagliari), Martinez Quarta (Fiorentina), Marusic (Lazio Rome), Mbaye (Bologne), Meité (Torino), Molina (Crotone), Muriqi (Lazio Rome), Nainggolan (Cagliari), Nández (Cagliari), Nkoulou (Torino), Nuytinck (Udinese), Palacio (Bologne), Palomino (Atalanta Bergame), Paz (Bologne), Pereira (Lazio Rome), Pérez (AS Rome), Pessina (Atalanta Bergame), Pezzella (Fiorentina), Poli (Bologne), Raspadori (Sassuolo), Ribéry (Fiorentina), Rivière (Crotone), Rodrigo (Udinese), Romagnoli (AC Milan), Rugani (Cagliari), Samir (Udinese), Schiattarella (Benevento), Singo (Torino), Skov Olsen (Bologne), Sturaro (Genoa), Tameze (Hellas Vérone), Terzi (Spezia), Tonelli (Sampdoria Gênes), Torregrossa (Sampdoria Gênes), Tuia (Benevento), Verdi (Torino), Vidal (Inter Milan), Vignato (Bologne), Vulic (Crotone), Yoshida (Sampdoria Gênes), Zajc (Genoa), Zanellato (Crotone), Zeegelaar (Udinese)