Des combats violents font des dizaines de morts à Ndélé, dans le nord-est de la RCA

Des dizaines de personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans des affrontements armés jeudi et vendredi dans le nord-est de la République centrafricaine.

Selon plusieurs sources, des affrontements entre groupes rivaux dans la ville de Ndele, près de la frontière avec le Soudan, on conduit à au moins une trentaine de morts.

Les combats ont éclaté mercredi aux environs de midi aux alentours du marché central de Ndele. Des tirs à l'arme lourde et légère ont secoué durant plusieurs heures les quartiers situés non loin du centre ville, provoquant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.

Même si un bilan précis n'est pas encore établi, des sources locales contactées par VOA Afrique parlent de plus de 20 morts, pour la plupart des civils, des dizaines de blessés par balles et des dizaines de maisons incendiées.

Des images d'échanges de coups de feu, de maisons incendiées et des combattants en mouvement devant un char de l'ONU vraisemblablement impuissant, ont été partagées sur le réseau Twitter.

"Les soldats de l'ONU ... observent les combats qui ont fait d'énormes dégâts", s'indigne Fridolin Ngoulou, journaliste indépendant. Une de ses vidéos a été vue par plus de 2000 personnes.

Selon des sources, les combats ont opposé trois groupes armés rivaux de l'ex rébellion Séléka.

Alors que la tension est encore palpable dans la ville selon des témoins, on ignore les raisons exactes de ce regain de violence.

Dans un communiqué, le FPRC, principal groupe armé qui contrôle la région, dénonce une "attaque lâche et barbare" de la coalition RPRC et MLCJ (deux autres groupes rivaux) contre la population.

Cet énième affrontement survient alors que le gouvernement centrafricain a tenu en début de semaine, à Bangui, une réunion d'urgence sur la situation sécuritaire à Ndele.