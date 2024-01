CAN: le Sénégal bat la Guinée, les deux équipes sont qualifiées

Auteur d'un sans-faute dans le groupe C, le Sénégal champion en titre finit premier avec 9 points devant la Guinée (4 pts) et le Cameroun (4 pts) qui est venu à bout de la Gambie (3-2), lors du deuxième match disputé en simultané.



Les deux équipes ont eu du mal à entrer dans le match, entre le champion en titre, déjà qualifié, et la Guinée qui n'avait besoin que d'un match nul pour accéder au deuxième tour. Mais peu à peu, l'enjeu de la première place du groupe, synonyme d'un huitième de finale potentiellement plus facile, a mis du sel dans ce duel entre voisins et la tension est montée d'un cran entre les 22 acteurs, obligeant l'arbitre à distribuer des cartons.



Abdoulaye Seck a lancé le Sénégal en reprenant un coup franc de Krépin Diatta (61e) avant que Iliman Ndiaye ne double la mise dans le temps additionnel (90e).