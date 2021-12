CAN 2021: le vaccin contre le coronavirus exigé pour l’entrée au stade

Le protocole sanitaire du gouvernement et de la CAF lors de la CAN 2021 a été présenté au cours d’une conférence de presse conjointe tenue à Yaoundé. Y ont pris part, Veron Mosengo-Omban, secrétaire général de la CAF, Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Éducation sportive et Malachie Manaouda, ministre de la Santé publique.

Pour faire taire la polémique soulevée par l’association de clubs européens au sujet de l’entrée au stade pendant la compétition, le secrétaire général de la CAF a indiqué, "[Si] vous voulez entrer au stade, il faut être vacciné, vous ne voulez pas être vacciné, vous regardez à la télévision".

Dans un courrier adressé à la Fifa le 15 décembre, l’association européenne des clubs a invoqué le contexte sanitaire et l’improbable libération des footballeurs évoluant dans leurs clubs pour participer à la CAN du fait "de l’absence d’un protocole sanitaire présenté par la CAF".

En réponse, la CAF annoncé lors de la conférence de presse qu’elle va faire appel "à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour faire les tests des joueurs et l’encadrement des équipes. En outre un avion médicalisé sera stationné en permanence au Cameroun durant la CAN pour traiter des cas critiques", a ajouté le secrétaire général Veron Mosengo-Omban.

Ce dernier n’a pas manqué de présenter les dernières statistiques de l’OMS sur la situation du coronavirus selon lesquelles l’Afrique n’a que 3.3% des 2 millions de cas enregistrés dans le monde.

Zéro trace du variant Omicron

"Selon les résultats des analyses rendus mercredi par les laboratoires, le variant omicron n’est pas encore présent au Cameroun, c’est le variant Delta qui circule à 100% au Cameroun", a martelé le ministre de la Santé publique Malachie Manaouda.

Il a rappelé que le dispositif sanitaire du Cameroun lors de la CAN "est construit autour d’un pass sanitaire qui ne remplacera pas les mesures barrières. L’accès au stade, aux fan zones, aux hôtels des joueurs et aux délégations sont conditionnés à la preuve d’un pass sanitaire valide".

Il sera en outre exigé un test PCR négatif de moins de 72h à l’entrée aux frontières et un test TDR anti-génétique réalisé sur place pour les spectateurs à l’entrée des stades.

Les joueurs et les officiels devront quant à eux présenter un carnet de vaccination anti-Covid avant d’être admis au Cameroun.

Depuis la survenue de coronavirus, le Cameroun a déjà abrité diverses compétions internationales sans que cette pandémie ne cause de graves dégâts.

Pas de CAN sans les internationaux

Au cours de cette conférence de presse, le secrétaire général de la CAF s’est également prononcé sur la non libération des joueurs africains par les clubs européens.

"Cette association dit que les clubs européens ne vont pas libérer les joueurs. À ce que je sache, cette association n’est pas leur employeur, les joueurs ont des contrats individuels, en plus la libération des joueurs est règlementée par la FIFA. Si on parle de Covid, les chiffres de l'OMS sont là: l’inquiétude est ailleurs, en Afrique on a 3% de Covid, donc ce n’est pas une raison", a commenté Veron Mosengo-Omban.

La CAF a par ailleurs démenti la rumeur de report de la CAN 2021.