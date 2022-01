CAN 2021: des Camerounais boudent le pass sanitaire à l'approche du coup d’envoi

Le Covid-19 s’est invité dans la compétition avec son lot de contraintes sanitaires. Cinq étapes sont à franchir pour ceux qui souhaiteront accéder au stade d’après les explications du ministère de la Santé publique.

Il faut s’enregistrer en ligne pour obtenir le pass sanitaire en se faisant vacciner, se faire dépister négatif 48 heures avant chaque match par un test PCR ou 24 heures par un test TDR et se présenter à l’entrée du stade avec son pass sanitaire imprimé (avec un code QR scannable) pour y être admis.

Réticence face au pass sanitaire

"Il faudrait qu’on explique encore pourquoi on se vaccine alors qu’on a fait ses tests parce qu’il y a plein de Camerounais qui refusent de le faire, au palais des sports, il y avait des gens qui refusaient de se faire vacciner parce qu’ils avaient peur", témoigne à VOA Afrique un homme d’affaires venu faire son test au Covid-19 au palais des sports de Yaoundé.

"Je verrai plus tard cette affaire de vaccin, on se vaccine pas parce que l’autre s’est fait vacciner, il faut savoir ce que c’est ce vaccin et la maladie donc je prends tout mon temps", lance laconiquement une ancienne footballeuse farouchement opposée au vaccin comme condition d’accès au stade.

Et pourtant les autorités camerounaises et la CAF restent fermes. Le pass sanitaire va s'imposer à tous, sans exception.

"L'accès aux stades, aux fans zones, aux hôtels des joueurs et délégations seront conditionnés à la preuve d’un pass sanitaire valide", a martelé le ministre de la santé publique, Malachie Manaouda. Ce dernier précise que "ce dispositif s’appuie sur plus de 2.000 à 2.500 personnels qui vont tester, contrôler autant de spectateurs qu'il le faut".

Des postes de vaccination sur place

Des postes de vaccinations et de test au Covid-19 ont été multipliés sur les 6 sites du tournoi. La CAF et le comité local d’organisation de la CAN ont décidé, mardi dernier, de plafonner entre 60 et 80% la capacité des stades. Mais cette jauge ne motive toujours pas les supporters à se faire vacciner afin de pouvoir suivre les matchs au stade.

Les personnes qui n’iront pas au stade peuvent vivre la CAN à partir des fans zones de la CAF. Deux ont été créés à Yaoundé. "Au niveau de la fan zone d’Olembé qui est la fan zone de référence, l’exigence du pass sanitaire se fera avant l’entrée sur le site, c’est-à-dire: un carnet de vaccination et également un test négatif", affirme Emmanuel Ndjawa, président de la commission culturelle et manifestations pour le site de Yaoundé-Olembé.

40.000 supporters attendus au match d'ouverture

La plupart des équipes ont rejoint leur base. Dans les rues, les pronostics vont bon train côté public sportif au sujet des favoris de la compétition.

"Les pays favoris de cette CAN, il y a l’Algérie, il y a le Maroc, mais on sait qu'il n’y a pas de petites nations", soutient Jean Jacques, un cadre d’une entreprise de micro finance.

"Je sais que le Cameroun est le plus grand favori de cette compétition", croit dur comme fer Marie Josée, rencontrée au fan zone du site de Yaoundé-Olembé.

Pierre Nkodo, jeune ingénieur financier, pense que "les favoris de cette CAN sont le Cameroun, l’Egypte, l’Algérie, le Sénégal du grand Sadio Mané et Edouard Mendy, il y a aussi la Tunisie".

Après quatre reports, la vente des billets d’accès au stade a finalement débuté jeudi matin. Le comité local d’organisation de la CAN s’attend à quarante mille supporters au match d’ouverture qui va mettre aux prises, dimanche, le pays hôte au Burkina Faso. Mais avec la peur du vaccin contre le Covid-19, cette estimation fait l’objet de beaucoup de conjectures.