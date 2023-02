Un proche de Gbagbo inculpé pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne

Damana Pickass, secrétaire général du Parti des peuples africian (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, ainsi qu'un autre cadre de ce parti, Ikpo Lagui, "ont été inculpés placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire", indique un communiqué du procureur, Richard Adou.

Il ajoute qu'ls "ont été inculpés pour leur implication" présumée dans l’attaque survenue dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 d'une caserne du nord d'Abidjan qui, a rappelé le procureur, avait "essuyé des tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés", faisant trois morts et un blessé.



"L’enquête aussitôt ouverte, aboutissait à l’interpellation de 33 personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive", indique le communiqué. Le procureur précise que des "interrogatoires et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d’une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens".



"Les éléments de l’enquête laissant croire à l’implication" de MM. Pickass et Lagui "dans les faits poursuivis, ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être entendus". Il leur a ensuite signifié leur inculpation.



Damana Pickass s'était rendu célèbre lorsque fin 2010, il avait empêché la proclamation de résultats partiels de la présidentielle en arrachant des mains la feuille du porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI), puis en la déchirant en direct devant les caméras de télévision.



Le refus de Laurent Gbagbo, président sortant, de reconnaître sa défaite à ce scrutin face à Alassane Ouattara, toujours chef de l'Etat, avait provoqué une violente crise politique se soldant par quelque 3.000 morts.



Le climat politique s'est depuis apaisé en Côte d'Ivoire. Des législatives se sont tenues dans le calme en mars 2021 et Laurent Gbagbo et son ancien allié Charles Blé Goudé, ont fait leur retour à Abidjan en 2021 et 2022 après leur acquittement par la justice internationale de crimes contre l'humanité.



M. Pickass, contraint à l'exil au Ghana pendant dix ans, était également rentré en 2021 peu avant Laurent Gbagbo. Son inculpation survient à quelques mois des élections municipales et régionales prévues en octobre et novembre prochains. La présidentielle doit quant à elle avoir lieu fin 2025.