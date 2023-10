Un ancien Premier ministre burundais maintenu en détention provisoire

Alain-Guillaume Bunyoni, qui était Premier ministre depuis juin 2020, a été démis de ses fonctions en septembre 2022, quelques jours après que le président Evariste Ndayishimiye avait dénoncé des velléités de "coup d'Etat". Il avait été remplacé par le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobuca.

M. Bunyoni était de longue date considéré comme le véritable numéro deux du régime et le chef de file des durs parmi les généraux œuvrant dans les coulisses du pouvoir. Il a été arrêté en avril dernier dans la capitale économique Bujumbura, la veille de son 51e anniversaire, et est depuis détenu dans la capitale politique Gitega.



Son procès a débuté fin septembre devant la Cour suprême dont l'audience s'est tenue en prison. Lors de l'audience le 28 septembre, l'ancien Premier ministre, qui comparait au côté de six autres personnes, avait dénoncé "les conditions terribles" de sa détention et demandé à être remis en liberté sous caution.



"La Cour suprême a rendu sa décision lundi, et elle a décidé de rejeter la demande de remise en liberté provisoire du général Bunyoni. Le prévenu a été notifié de cette décision hier (mercredi) à la prison de Gitega où il est détenu", a affirmé à l'AFP une source judiciaire proche du dossier. Cette information a été confirmée par une source pénitentiaire.

Il est accusé de "saper la sécurité intérieure de l'Etat, de saper le bon fonctionnement de l'économie nationale, et d'enrichissement personnel". Il est aussi accusé de détention illégale d'armes et insulte au président. Proche allié de l'ex-président Pierre Nkurunziza, M. Bunyoni était une figure influente du parti au pouvoir, le CNDD-FDD.



Si la communauté internationale a salué une certaine ouverture du pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye en juin 2020 après la mort soudaine de Pierre Nkurunziza, une commission d'enquête de l'ONU affirmait en septembre 2021 que la situation des droits de l'Homme restait "désastreuse" au Burundi.



Enclavé dans la région des Grands Lacs, il est le pays le plus pauvre au monde en terme de PIB par habitant selon la Banque mondiale.