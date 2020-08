Trois enfants tués et huit blessés dans l'explosion d'une grenade

"Entre 08h00 et 09h00 (06h00 et 07h00 GMT), une grenade a explosé entre une boutique et un salon de coiffure (...) pendant que des enfants se trouvaient sur place en train de regarder la télévision", a annoncé à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Nkurikiye.

L'explosion, qui s'est produite à Gahahe, dans la périphérie nord de Bujumbura, la plus grande ville du Burundi, a provoqué une vive émotion dans le pays.

Le bilan est de "trois enfants de 6-12 ans tués et de huit autres blessés", a précisé M. Nkurikiye. Il a ajouté que trois suspects avaient été appréhendés, mais qu'aucun mobile n'était encore connu.

Au moins trois des enfants blessés sont dans "un état grave", a rapporté un témoin, pour lequel il "est difficile de dire ce qui s'est passé exactement car certains disent ici que ces enfants jouaient avec une grenade sans savoir ce que c'était".

Les attaques à la grenade sont fréquentes au Burundi, où l'on dénombre chaque année des dizaines de victimes dans ce genre d'incidents, souvent liés notamment à des conflits fonciers.